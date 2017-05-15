«Судья Дредд» станет высокобюджетным сериалом

Серия комиксов «Судья Дредд»
получит ТВ-версию и станет основой сценария нового сериала. Разработкой проекта занимается киностудия IM Global совместно с британским разработчиком игр Rebellion. Новый сериал получил название Judge Dredd: Mega City One
.
Впервые образ Судьи Дредда
в 1995 году воплотил Сильвестр Сталлоне
. В 2012 году на экраны вышла картина «Судья Дредд 3D»
с Карлом Урбаном
в главной роли. Фильм оказался провальным, а убытки студии составили 15 миллионов долларов.
Сюжет прошлых кинолент рассказывал об утопическом будущем, в котором всё восточное побережье США превратили в один крупный город. Для борьбы с преступностью и хаосом был создан корпус Судей, которые могли выносить приговор и тут же приводить его в исполнение.
Создатели будущего сериала по комиксам «Судья Дредд» верят в его успех. В официальном заявлении продюсеры поблагодарили фанатов за поддержку, и обещали сделать высокобюджетное шоу, которое всем придется по душе. Сроки работы над новым проектом пока не сообщаются.
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