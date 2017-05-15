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«Судья Дредд» станет высокобюджетным сериалом

15 мая
2017 год

Новости кино >>
15 мая 2017
Серия комиксов «Судья Дредд» получит ТВ-версию и станет основой сценария нового сериала. Разработкой проекта занимается киностудия IM Global совместно с британским разработчиком игр Rebellion. Новый сериал получил название Judge Dredd: Mega City One.

«Судья Дредд» станет высокобюджетным сериалом

Впервые образ Судьи Дредда в 1995 году воплотил Сильвестр Сталлоне. В 2012 году на экраны вышла картина «Судья Дредд 3D» с Карлом Урбаном в главной роли. Фильм оказался провальным, а убытки студии составили 15 миллионов долларов.

Сюжет прошлых кинолент рассказывал об утопическом будущем, в котором всё восточное побережье США превратили в один крупный город. Для борьбы с преступностью и хаосом был создан корпус Судей, которые могли выносить приговор и тут же приводить его в исполнение.

Создатели будущего сериала по комиксам «Судья Дредд» верят в его успех. В официальном заявлении продюсеры поблагодарили фанатов за поддержку, и обещали сделать высокобюджетное шоу, которое всем придется по душе. Сроки работы над новым проектом пока не сообщаются.
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«Судья Дредд» станет высокобюджетным сериалом фотографии
«Судья Дредд» станет высокобюджетным сериалом фотографии
«Судья Дредд» станет высокобюджетным сериалом фотографии
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