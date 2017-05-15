Джулия Робертс сыграет сразу две роли в экранизации «Продавца книг»

Джулия Робертс
сыграет главную роль в киноадаптации бестселлера Синтии Свонсон «Продавец книг»
. В новом проекте актриса исполнит сразу две главные роли.
События книги происходят в Денвере, где разворачиваются сразу две истории - в 1962-ом, и в 1963-ем году. Героиня первой — Китти Миллер, она обожает книжный магазин, которым управляет, и наслаждается каждым днем. В её жизни однажды появился мужчина по имени Кевин, но их отношения не сложились. Во второй истории читатель знакомится с Кэтрин Андерссон, которая замужем за любовью всей её жизни. У супругов есть дом, красивые дети, хорошие друзья — всё то, о чём Китти Миллер когда-то мечтала, однако идеальный мир Кэтрин существует только пока Китти спит. Героине предстоит выбрать одну из реальностей, но решение имеет необратимые последствия.
Права на роман приобрела компания Crystal City Entertainment.
Джулия Робертс сыграет героинь Китти и Кэтрин, а также выступит продюсером фильма.
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