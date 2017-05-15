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Российскую драму «Точка невозврата» покажут на Каннском кинофестивале

15 мая
2017 год

Новости кино >>
15 мая 2017
В рамках кинорынка Marché du Film 70-го юбилейного Каннского кинофестиваля состоится международная премьера остросюжетной драмы Екатерины Тардиф «Точка невозврата» - полностью авторского проекта (Тардиф выступила автором сценария, художником-постановщиком и продюсером картины).

Российскую драму «Точка невозврата» покажут на Каннском кинофестивале

В центре сюжета ленты - девушка Вика (Мария Щербинина), оказавшаяся в тяжёлой жизненной ситуации: у неё умер муж, роскошный дом отбирают за долги, а на руках остается младенец и приемная дочь. Героиня вынуждена сама заботиться о себе и платить по счетам. Собрав вещи, Вика бежит в Москву, где судьба сводит её с двумя мужчинами - покровителем и помощником Жорой (Николай Седнин), и красавцем, бывшим спортсменом Григорьевым (Дмитрий Миллер). Героине предстоит принять непростые решения и попытаться избежать прошлых ошибок.

В фильме также сыграли Юлия Деллос, Андрей Назимов и многие другие.

Международная премьера «Точки невозврата» в рамках Каннского кинофестиваля и кинорынка Marché du Film пройдёт 23 мая в 16.00 в зале Palais C на 3-ем этаже.
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Российскую драму «Точка невозврата» покажут на Каннском кинофестивале фотографии
Российскую драму «Точка невозврата» покажут на Каннском кинофестивале фотографии
Российскую драму «Точка невозврата» покажут на Каннском кинофестивале фотографии
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