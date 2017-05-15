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Евгений Миронов возглавит жюри «Кинотавра»

15 мая
2017 год

Новости кино >>
15 мая 2017
Евгений Миронов станет председателем жюри XXVIII Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр», который пройдёт в Сочи с 7 по 14 июня. Сообщается, что в жюри также войдут режиссёр Александр Велединский, оператор Игорь Гринякин, сценарист Александр Родионов, киновед Нэнси Конди, продюсер Игорь Мишин и актриса Юлия Пересильд.

Евгений Миронов возглавит жюри «Кинотавра»

Также стало известно, что председателем жюри программы «Кинотавр. Короткий метр», в которой в этом году представлено 28 фильмов, стал Сергей Мокрицкий.

Кроме того, пресс-служба фестиваля подтвердила, что на смотре вне конкурса будут показаны ленты «Анна Каренина. История Вронского» Карена Шахназарова и «Нелюбовь» Андрея Звягинцева.

Фильмом открытия «Кинотавра» станет «Холодное танго» Павла Чухрая, а закроет фестиваль киноальманах «Про любовь. Только для взрослых».
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Евгений Миронов возглавит жюри «Кинотавра» фотографии
Евгений Миронов возглавит жюри «Кинотавра» фотографии
Евгений Миронов возглавит жюри «Кинотавра» фотографии
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№ 1
Валентина Абросимова (чита)   15.05.2017 - 15:34
поздравляю Евгения. Безумно талантлив. Но, кажется, ужасно строг. Участникам будет нелегко читать далее>>
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