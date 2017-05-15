Евгений Миронов возглавит жюри «Кинотавра»

Евгений Миронов
станет председателем жюри XXVIII Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр»
, который пройдёт в Сочи с 7 по 14 июня
. Сообщается, что в жюри также войдут режиссёр Александр Велединский
, оператор Игорь Гринякин
, сценарист Александр Родионов
, киновед Нэнси Конди
, продюсер Игорь Мишин
и актриса Юлия Пересильд
.
Также стало известно, что председателем жюри программы «Кинотавр. Короткий метр»
, в которой в этом году представлено 28
фильмов, стал Сергей Мокрицкий
.
Кроме того, пресс-служба фестиваля подтвердила, что на смотре вне конкурса будут показаны ленты «Анна Каренина. История Вронского» Карена Шахназарова
и «Нелюбовь» Андрея Звягинцева
.
Фильмом открытия «Кинотавра» станет «Холодное танго» Павла Чухрая
, а закроет фестиваль киноальманах «Про любовь. Только для взрослых»
.
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