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Павел Чухрай получит почётную награду на «Кинотавре»

15 мая
2017 год

Новости кино >>
15 мая 2017
Режиссёра Павла Чухрая наградят почетным призом «За честь, достоинство и преданность кинематографу» на открытии XXVIII кинофестиваля «Кинотавр». Об этом рассказал президент киносмотра Александр Роднянский, добавив, что у Павла Чухрая – свой кинематограф со своим голосом.

Павел Чухрай получит почётную награду на «Кинотавре»

На открытии также состоится показ нового фильма Павла Чухрая «Холодное танго», главные роли в котором исполнили Юлия Пересильд и Риналь Мухаметов. Роднянснкий отметил, что зрителей ждёт «очень гуманистическая глубокая картина».

Среди известных фильмов Чухрая также ленты «Вор», «Водитель для Веры», «Русская игра».

Добавим, что XXVIII кинофестиваль «Кинотавр» пройдёт в Сочи с 7 по 14 июня. Жюри смотра в этом году возглавит Евгений Миронов.
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Павел Чухрай получит почётную награду на «Кинотавре» фотографии
Павел Чухрай получит почётную награду на «Кинотавре» фотографии
Павел Чухрай получит почётную награду на «Кинотавре» фотографии
Павел Чухрай получит почётную награду на «Кинотавре» фотографии
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