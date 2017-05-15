Павел Чухрай получит почётную награду на «Кинотавре»

Режиссёра Павла Чухрая
наградят почетным призом «За честь, достоинство и преданность кинематографу» на открытии XXVIII кинофестиваля «Кинотавр»
. Об этом рассказал президент киносмотра Александр Роднянский
, добавив, что у Павла Чухрая – свой кинематограф со своим голосом.
На открытии также состоится показ нового фильма Павла Чухрая «Холодное танго»
, главные роли в котором исполнили Юлия Пересильд
и Риналь Мухаметов
. Роднянснкий отметил, что зрителей ждёт «очень гуманистическая глубокая картина»
.
Среди известных фильмов Чухрая также ленты «Вор»
, «Водитель для Веры»
, «Русская игра»
.
Добавим, что XXVIII кинофестиваль «Кинотавр» пройдёт в Сочи с 7 по 14 июня
. Жюри смотра в этом году возглавит Евгений Миронов
.
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