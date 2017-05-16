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Вышел трейлер драмы Андрея Звягинцева «Нелюбовь»

16 мая
2017 год

Новости кино >>
16 мая 2017
В интернете опубликован первый трейлер нового фильма Андрея Звягинцева «Нелюбовь», премьера которого состоится на Каннском фестивале через два дня.



В центре сюжета новой драматичной истории российского режиссера находится российской семье, где родители переживают тяжелый развод. После очередной ссоры супругов их 12-летний сын Алёша неожиданно пропадает. Главные роли в фильме сыграли Марьяна Спивак, Алексей Розин и Марина Васильева.

В российских кинотеатрах лента «Нелюбовь» появится с 1 июня.
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Вышел трейлер драмы Андрея Звягинцева «Нелюбовь» фотографии
Вышел трейлер драмы Андрея Звягинцева «Нелюбовь» фотографии
Вышел трейлер драмы Андрея Звягинцева «Нелюбовь» фотографии
Вышел трейлер драмы Андрея Звягинцева «Нелюбовь» фотографии
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