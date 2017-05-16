Вышел трейлер драмы Андрея Звягинцева «Нелюбовь»

В интернете опубликован первый трейлер нового фильма Андрея Звягинцева«Нелюбовь», премьера которого состоится на Каннском фестивале через два дня.
В центре сюжета новой драматичной истории российского режиссера находится российской семье, где родители переживают тяжелый развод. После очередной ссоры супругов их 12-летний сын Алёша неожиданно пропадает. Главные роли в фильме сыграли Марьяна Спивак, Алексей Розин и Марина Васильева.
В российских кинотеатрах лента «Нелюбовь» появится с 1 июня.
обсуждение >>