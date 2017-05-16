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Новости кино Вышел трейлер драмы Андрея Звягинцева «Нелюбовь» Новая картина режиссёра расскажет историю супружеской пары и их сына.

Новости кино Роскино представит более 20 проектов на Каннском кинофестивале В рамках Каннского кинофестиваля и кинорынка Marché du Film будут показаны лучшие российские фильмы.

Интервью Екатерина Директоренко: «Для творческого человека зарплата - дело не первой важности» Актриса театра и кино - о работе на сцене, рэпе и джазе, социальных темах и многом другом

Лайфстайл Блеск и нищета красных дорожек: Джиллиан Андерсон на костылях Спецвыпуск: премия BAFTA TV

Фестивальная колонка Кинотавр-2017: 10 фактов о новейшем российском кино Какие тенденции видны в программе фестиваля

Лайфстайл Иван Ургант показал фото дочери Ведущий поздравил старшую дочь с днем рождения

Ролики фильмов "Неизвестный" А что помнишь ты?

История кино Школа и вуз в зеркале советского кино 1920-х – начала 1950-х годов В фильмах на школьную тему на первом месте была не учеба, а кипучая пионерская и комсомольская деятельность.