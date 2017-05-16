Роскино представит более 20 проектов на Каннском кинофестивале

Роскино уже 10-й год официально представляет Россию в рамках Каннского кинофестиваля и кинорынка Marché du Film.
Кроме того, российский павильон покажет презентацию Кинокомиссии Москвы, целью которой является продвижение Москвы в качестве съемочной площадки для российских и международных проектов. Мэр Москвы Сергей Собянин уверен, что «современная Москва достойна того, чтобы её чаще снимали в кино»
.
На кинорынке Marché du Film будет представлено более 20 кинопректов, включая «Движение вверх»
и «Рубеж». «Лёд»
, «Мальчишник»
и многие другие. Также на кинорынке будет показан
фильм Екатерины Тардиф «Точка невозврата»
.
Напомним, что в основной конкурс Каннского кинофестиваля вошли картины «Нелюбовь» Андрея Звягинцева
и «Кроткая» Сергея Лозницы
, также в программе «Особый взгляд» представлен дебютный фильм «Теснота» Кантемира Балагов
.
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