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Forbes назвал самых успешных российских режиссёров

16 мая
2017 год

Новости кино >>
16 мая 2017
Российский Forbes составил список наиболее коммерчески успешных российских режиссёров. Лидером рейтинга с большим отрывом стал Тимур Бекмамбетов, который заработал для кинокомпаний 430 миллионов долларов, во многом, благодаря сборам своего самого кассового фильма «Особо опасен» с Анджелиной Джоли и Джеймсом Макэвоем (лента собрала в прокате 341,4 миллиона долларов).

Forbes назвал самых успешных российских режиссёров

На второй строчке режиссёр Леван Габриадзе, чьи проекты заработали 79,3 миллиона долларов, а самой прибыльной картиной стал хоррор «Убрать из друзей» (64 миллиона).

На третьем месте Фёдор Бондарчук с 70 миллионов долларов прибыли. Наиболее коммерчески успешный фильм режиссёра — «Сталинград» (69 миллионов долларов).

Forbes назвал самых успешных российских режиссёров

Далее в рейтинге расположились Николай Лебедев (63,6 миллиона долларов), Дмитрий Дьяченко (45,8 миллиона долларов), Жора Крыжовников (40,7 миллиона долларов), Марюс Вайсберг (36,4 миллиона долларов), Сарик Андреасян (32,2 миллиона долларов), Андрей Кравчук (25,3 миллиона долларов) и Кирилл Кузин (23,9 миллиона долларов).

Составители рейтинга руководствовались исключительно коммерческим успехом фильмов, а не их художественной ценностью.
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