Стартуют съёмки фильма «Прости нас, Юшка!» с Ириной Пеговой

В конце мая стартуют съёмки короткометражного фильма по рассказу писателя Андрея Платонова
«Прости нас, Юшка!». Главную роль в проекте исполнит заслуженная артистка РФ, актриса МХТ им. А.П.Чехова Ирина Пегова
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В центре сюжета одного из самых проникновенных рассказов писателя - история униженного несчастного старика. Автор сценария и режиссер-постановщик фильма Юлия Горбачевская
подчеркивает, что, несмотря на драматический сюжет, зрителя ждет светлый фильм о добре и подвиге незаметного человека. Сама история станет философской притчей, заставляющей задуматься о главных человеческих ценностях.
Исполнительница главной женской роли Ирина Пегова призналась, что сразу согласилась участвовать в проекте, потому что обожает Андрея Платонова.
Известно, что съёмки будут проходить в Подмосковье, а премьера ожидается в декабре 2017-го. Создатели уточняют, что фильм «Прости нас, Юшка!» станет частью киноальманаха, состоящего из четырёх историй по произведениям русской классики.
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