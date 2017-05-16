В США скончался советский актёр Олег Видов

Сегодня, 16 мая, стало известно, что в США скончался актёр Олег Видов
, которому было 73 года. По словам вдовы советского и американского артиста Джоан Борстен, причиной смерти Олега Борисовича стали осложнения после онкологической болезни.
Олег Видов наиболее известен по роли Медведя в «Обыкновенном чуде»
(в постановке Эраста Гарина), Мориса Джеральда во «Всаднике без головы»
, Владимира в «Метели»
, царя Гвидона в «Сказке о царе Салтане»
.
В 1985 году актёр переехал в Америку и построил успешную карьеру в Голливуде: он снялся с Арнольдом Шварценеггером
в боевике «Красная жара»
, сыграл одну из ролей в экранизации романа «Дикая орхидея»
. Видов также основал компанию, которая занималась прокатом советских мультфильмов производства «Союзмультфильма».
Олег Видов родился в 1943 году в Московской области. Карьеру киноактёра он начал в 1960 году, снявшись в эпизоде фильма «Друг мой, Колька!»
После дебюта Видов поступил во ВГИК и снялся в более чем 40 фильмах.
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