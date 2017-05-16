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В США скончался советский актёр Олег Видов

16 мая
2017 год

Новости кино >>
16 мая 2017
Сегодня, 16 мая, стало известно, что в США скончался актёр Олег Видов, которому было 73 года. По словам вдовы советского и американского артиста Джоан Борстен, причиной смерти Олега Борисовича стали осложнения после онкологической болезни.

В США скончался советский актёр Олег Видов

Олег Видов наиболее известен по роли Медведя в «Обыкновенном чуде» (в постановке Эраста Гарина), Мориса Джеральда во «Всаднике без головы», Владимира в «Метели», царя Гвидона в «Сказке о царе Салтане».

В 1985 году актёр переехал в Америку и построил успешную карьеру в Голливуде: он снялся с Арнольдом Шварценеггером в боевике «Красная жара», сыграл одну из ролей в экранизации романа «Дикая орхидея». Видов также основал компанию, которая занималась прокатом советских мультфильмов производства «Союзмультфильма».

В США скончался советский актёр Олег Видов

Олег Видов родился в 1943 году в Московской области. Карьеру киноактёра он начал в 1960 году, снявшись в эпизоде фильма «Друг мой, Колька!» После дебюта Видов поступил во ВГИК и снялся в более чем 40 фильмах.
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