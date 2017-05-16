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Вышел первый тизер шпионского детектива «Прощаться не будем»

16 мая
2017 год

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16 мая 2017
Компания Russian Film Group опубликовала тизер военного шпионского детектива «Прощаться не будем» режиссёра Павла Дроздова.



Кино рассказывает о бойцах народного ополчения, которое было сформировано из жителей города Калинин (ныне Тверь) осенью 1941 года и принимало участие в его обороне во время Великой Отечественной войны. На защите города стояло всего две тысячи человек без танков и артиллерии, и их единственная надежда задержать врага - эшелоны пятой стрелковой дивизии, которые должны были пройти через Калининскую станцию.

В тизере была использована съёмка реального пожара в детской областной клинической больнице в Твери - обработанные кадры с квадракоптера.

В фильме снялись Андрей Мерзликин, Егор Бероев, Анна Чурина, Сергей Горобченко, Артур Ваха, Алёна Чехова, Андрей Смоляков и многие другие. Дата премьеры картины «Прощаться не будем» пока не уточняется.
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Прощаться не будем

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Вышел первый тизер шпионского детектива «Прощаться не будем» фотографии
Вышел первый тизер шпионского детектива «Прощаться не будем» фотографии
Вышел первый тизер шпионского детектива «Прощаться не будем» фотографии
Вышел первый тизер шпионского детектива «Прощаться не будем» фотографии
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