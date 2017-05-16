Вышел первый тизер шпионского детектива «Прощаться не будем»

Кино рассказывает о бойцах народного ополчения, которое было сформировано из жителей города Калинин (ныне Тверь) осенью 1941 года и принимало участие в его обороне во время Великой Отечественной войны. На защите города стояло всего две тысячи человек без танков и артиллерии, и их единственная надежда задержать врага - эшелоны пятой стрелковой дивизии, которые должны были пройти через Калининскую станцию.
В тизере была использована съёмка реального пожара в детской областной клинической больнице в Твери - обработанные кадры с квадракоптера.
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