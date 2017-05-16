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Угадайте какой смайл озвучил Патрик Стюарт в новом трейлере «Эмоджи»

16 мая
2017 год

Новости кино >>
16 мая 2017
Киностудия Sony Pictures Animation выпустила первый трейлер анимационной комедии «Эмоджи фильм» (The Emoji Movie).



Главные герои мультфильма - эмоджи из города Текстополис. Смайлики живут, не зная проблем, и каждый из них отвечает за конкретную эмоцию. Но однажды один из обитателей городка выдает владельцу смартфона нечто неожиданное, из-за чего существование дружного мирка окажется под угрозой. Главному герою Джину и его друзьям предстоит отправиться в путешествие по приложениям, чтобы спасти свой мир.

В озвучке приняли участие Анна Фэрис, София Вергара и сэр Патрик Стюарт. Последний, к слову, озвучил персонажа Какашку.

В мировой прокат мультфильм выйдет 28 июля, в России — 17 августа
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Угадайте какой смайл озвучил Патрик Стюарт в новом трейлере «Эмоджи» фотографии
Угадайте какой смайл озвучил Патрик Стюарт в новом трейлере «Эмоджи» фотографии
Угадайте какой смайл озвучил Патрик Стюарт в новом трейлере «Эмоджи» фотографии
Угадайте какой смайл озвучил Патрик Стюарт в новом трейлере «Эмоджи» фотографии
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