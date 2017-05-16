Угадайте какой смайл озвучил Патрик Стюарт в новом трейлере «Эмоджи»

Киностудия Sony Pictures Animation выпустила первый трейлер анимационной комедии «Эмоджи фильм» (The Emoji Movie).
Главные герои мультфильма - эмоджи из города Текстополис. Смайлики живут, не зная проблем, и каждый из них отвечает за конкретную эмоцию. Но однажды один из обитателей городка выдает владельцу смартфона нечто неожиданное, из-за чего существование дружного мирка окажется под угрозой. Главному герою Джину и его друзьям предстоит отправиться в путешествие по приложениям, чтобы спасти свой мир.
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