На Лазурном берегу открывается 70-й Каннский кинофестиваль

Сегодня, 17 мая
, на Лазурном берегу Франции в Каннах открывается 70-й международный кинофестиваль
. Фильмом открытия заявлена картина Арно Деплешена «Призраки Исмаэля»
, а председателем жюри биеннале стал Педро Альмодовар
.
В основной конкурс смотра вошло 19 лент, среди которых «Роковое искушение» Софии Копполы
, «Убийство священного оленя» Йоргоса Лантимоса
, «Грозный» Мишеля Хазанавичуса
, «Двойной любовник» Франсуа Озона
, «Окча» Бон Джун Хо
, «Истории семьи Майровиц» Ноа Баумбаха
, «Мир, полный чудес» Тодда Хэйнса
, «Роден» Жака Дуайона
, «Ты никогда здесь не был» Линн Рамсей
, «Счастливый конец» Михаэля Ханеке
и «Из ниоткуда» Фатиха Акина
. В программу «Особый взгляд» включены «Барбара» Матьё Амальрика
, «Ветреная река» Тэйлора Шеридана
, «Ателье» Лорана Канте
, «Отбросы» Мухаммада Расулова
и другие ленты.
Россия в этом году представлена тремя картинами. «Нелюбовь» Андрея Звягинцева
и «Кроткая» Сергея Лозницы
поборются за Золотую пальмовую ветвь, а в программе «Особый взгляд» представлен дебютный фильм Кантемира Балагова «Теснота»
.
Вне конкурса будут показаны две серии третьего сезона культового сериала Дэвида Линча «Твин Пикс»
, «Основано на реальных событиях» Романа Полански
, «Клинок Бессмертного» Такаши Миике
, «Напалм» Клода Ланцмана
и работы других известных кинематографистов. В секцию «Двухнедельник режиссёров» включены «Иней» Шарунаса Бартаса
и «Жанетт» Брюно Дюмона
. Специальный юбилейный вечер под председательством Изабель Юппер 70-й каннский форум проведёт во вторник 23 мая, а церемония закрытия состоится 28 мая.
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