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На Лазурном берегу открывается 70-й Каннский кинофестиваль

17 мая
2017 год

Новости кино >>
17 мая 2017
Сегодня, 17 мая, на Лазурном берегу Франции в Каннах открывается 70-й международный кинофестиваль. Фильмом открытия заявлена картина Арно Деплешена «Призраки Исмаэля», а председателем жюри биеннале стал Педро Альмодовар.

На Лазурном берегу открывается 70-й Каннский кинофестиваль

В основной конкурс смотра вошло 19 лент, среди которых «Роковое искушение» Софии Копполы, «Убийство священного оленя» Йоргоса Лантимоса, «Грозный» Мишеля Хазанавичуса, «Двойной любовник» Франсуа Озона, «Окча» Бон Джун Хо, «Истории семьи Майровиц» Ноа Баумбаха, «Мир, полный чудес» Тодда Хэйнса, «Роден» Жака Дуайона, «Ты никогда здесь не был» Линн Рамсей, «Счастливый конец» Михаэля Ханеке и «Из ниоткуда» Фатиха Акина. В программу «Особый взгляд» включены «Барбара» Матьё Амальрика, «Ветреная река» Тэйлора Шеридана, «Ателье» Лорана Канте, «Отбросы» Мухаммада Расулова и другие ленты.

Россия в этом году представлена тремя картинами. «Нелюбовь» Андрея Звягинцева и «Кроткая» Сергея Лозницы поборются за Золотую пальмовую ветвь, а в программе «Особый взгляд» представлен дебютный фильм Кантемира Балагова «Теснота».

Вне конкурса будут показаны две серии третьего сезона культового сериала Дэвида Линча «Твин Пикс», «Основано на реальных событиях» Романа Полански, «Клинок Бессмертного» Такаши Миике, «Напалм» Клода Ланцмана и работы других известных кинематографистов. В секцию «Двухнедельник режиссёров» включены «Иней» Шарунаса Бартаса и «Жанетт» Брюно Дюмона. Специальный юбилейный вечер под председательством Изабель Юппер 70-й каннский форум проведёт во вторник 23 мая, а церемония закрытия состоится 28 мая.
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«Роковое искушение»
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