Джонни Депп разработает антивирус

Джонни Депп
принял предложение сыграть главную роль в чёрной комедии «Король джунглей»
, основанной на реальных событиях.
Знаменитому голливудскому актёру предстоит воплотить на экране образ программиста Джона Макафи
, разработавшего антивирус McAfee.
За основу для сюжета взята статья Джошуа Дэвиса
из журнала Wired, из которой можно почерпнуть много интересного о параноике и отшельнике Макафи. В нулевых он обналичил своё состояние, покинул цивилизацию и отправился в джунгли Белиза, где обнаружил в себе полковника Курца
и окружил себя оружием, наркотиками и девочками. Впрочем, совсем скоро Макафи сбежал в Гватемалу, поскольку его стали подозревать в убийстве соседа по имени Грегори Фолл, которого застрелили в собственном доме. В конце концов пионера в области антивирусного сканирования арестовали и отправили в США.
Режиссёрское кресло поделят Гленн Фикарра
и Джон Рекуа
(«Фокус»
), а над сценарием корпели Скотт Александер
и Ларри Каражевски
. О дате начала съёмок пока ничего неизвестно.
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