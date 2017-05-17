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Джонни Депп разработает антивирус

17 мая
2017 год

Новости кино >>
17 мая 2017
Джонни Депп принял предложение сыграть главную роль в чёрной комедии «Король джунглей», основанной на реальных событиях.

Джонни Депп разработает антивирус

Знаменитому голливудскому актёру предстоит воплотить на экране образ программиста Джона Макафи, разработавшего антивирус McAfee.

За основу для сюжета взята статья Джошуа Дэвиса из журнала Wired, из которой можно почерпнуть много интересного о параноике и отшельнике Макафи. В нулевых он обналичил своё состояние, покинул цивилизацию и отправился в джунгли Белиза, где обнаружил в себе полковника Курца и окружил себя оружием, наркотиками и девочками. Впрочем, совсем скоро Макафи сбежал в Гватемалу, поскольку его стали подозревать в убийстве соседа по имени Грегори Фолл, которого застрелили в собственном доме. В конце концов пионера в области антивирусного сканирования арестовали и отправили в США.

Режиссёрское кресло поделят Гленн Фикарра и Джон Рекуа («Фокус»), а над сценарием корпели Скотт Александер и Ларри Каражевски. О дате начала съёмок пока ничего неизвестно.
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