Клер Фой и Фелисити Джонс претендуют на роль Лисбет Саландер

На днях стало известно, что на роль Лисбет Саландер в грядущей экранизации бестселлера Дэвида Лагеркрантца «Девушка, которая застряла в паутине»
претендуют две актрисы.
Основной кандидаткой является звезда сериала «Корона» Клер Фой
. Но если её утвердят на одну из ролей в биографической картине Дэмиена Шазелла «Первый человек»
, то культовую хакершу может сыграть Фелисити Джонс
.
Режиссёром перезапуска «Девушки с татуировкой дракона»
числится Феде Альварез
. Над адаптацией четвёртой книги знаменитого цикла работают Джей Басу
, Стивен Найт
и сам Альварез
. Съёмки экранизации стартуют в сентябре, а премьеру следует ожидать 5 октября 2018
года.
Напомним, ранее одежду Саландер носили Нуми Рапас
и Руни Мара
.
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