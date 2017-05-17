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Клер Фой и Фелисити Джонс претендуют на роль Лисбет Саландер

17 мая
2017 год

Новости кино >>
17 мая 2017
На днях стало известно, что на роль Лисбет Саландер в грядущей экранизации бестселлера Дэвида Лагеркрантца «Девушка, которая застряла в паутине» претендуют две актрисы.

Клер Фой и Фелисити Джонс претендуют на роль Лисбет Саландер

Основной кандидаткой является звезда сериала «Корона» Клер Фой. Но если её утвердят на одну из ролей в биографической картине Дэмиена Шазелла «Первый человек», то культовую хакершу может сыграть Фелисити Джонс.

Режиссёром перезапуска «Девушки с татуировкой дракона» числится Феде Альварез. Над адаптацией четвёртой книги знаменитого цикла работают Джей Басу, Стивен Найт и сам Альварез. Съёмки экранизации стартуют в сентябре, а премьеру следует ожидать 5 октября 2018 года.

Напомним, ранее одежду Саландер носили Нуми Рапас и Руни Мара.
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Клер Фой и Фелисити Джонс претендуют на роль Лисбет Саландер фотографии
Клер Фой и Фелисити Джонс претендуют на роль Лисбет Саландер фотографии
Клер Фой
Руни Мара в роли Лисбет Саландер
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