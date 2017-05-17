Сергей Гинзбург снимает сериал про Рихарда Зорге

Сергей Гинзбург
снимает в Москве 12
-серийный шпионский детектив «Зорге»
, чья премьера состоится в 2018 году на Первом канале.
Сериал посвящён судьбе знаменитого разведчика Рихарда Зорге
(Александр Домогаров
), работавшего в Японии на Коминтерн и занимавшего в Стране восходящего солнца заметный пост.
Любимую женщину Зорге — Ханако Исии - играет Шион Накамару
, дочь известного японского актёра Шина Накамару
. Актриса уверена, что Зорге
в Японии уважают: «Не уверена, что могу говорить за всю страну, но думаю, что те, кто знает его историю, относятся к нему с почтением. Он был шпионом, но он положил свою жизнь на то, чтобы не было войны Японии с Советским Союзом».
Сергей Гинзбург: «Это и драма, и трагедия, и комедия. Если брать финал — казнь Зорге — это будет трагедия. Если брать его жизнь, то это будет огромное количество в том числе и приключений. И детектив. Всё здесь есть. Это полижанровый фильм. Хотя по сути это, всё-таки, драма, она доминирует».
Гинзбург
не только снимает данный сериал, но играет одну из ролей - нацистского офицера. В актёрском ансамбле также числятся Виктория Исакова
, Андрей Леонов
, Юлия Ауг
, Василий Мищенко
, Андрей Руденский
, Анатолий Котенёв
, Татьяна Космачёва
и многие другие.
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