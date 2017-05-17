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Сергей Гинзбург снимает сериал про Рихарда Зорге

17 мая
2017 год

Новости кино >>
17 мая 2017
Сергей Гинзбург снимает в Москве 12-серийный шпионский детектив «Зорге», чья премьера состоится в 2018 году на Первом канале.

Сергей Гинзбург снимает сериал про Рихарда Зорге

Сериал посвящён судьбе знаменитого разведчика Рихарда Зорге (Александр Домогаров), работавшего в Японии на Коминтерн и занимавшего в Стране восходящего солнца заметный пост.

Любимую женщину Зорге — Ханако Исии - играет Шион Накамару, дочь известного японского актёра Шина Накамару. Актриса уверена, что Зорге в Японии уважают: «Не уверена, что могу говорить за всю страну, но думаю, что те, кто знает его историю, относятся к нему с почтением. Он был шпионом, но он положил свою жизнь на то, чтобы не было войны Японии с Советским Союзом».

Сергей Гинзбург снимает сериал про Рихарда Зорге

Сергей Гинзбург: «Это и драма, и трагедия, и комедия. Если брать финал — казнь Зорге — это будет трагедия. Если брать его жизнь, то это будет огромное количество в том числе и приключений. И детектив. Всё здесь есть. Это полижанровый фильм. Хотя по сути это, всё-таки, драма, она доминирует».

Гинзбург не только снимает данный сериал, но играет одну из ролей - нацистского офицера. В актёрском ансамбле также числятся Виктория Исакова, Андрей Леонов, Юлия Ауг, Василий Мищенко, Андрей Руденский, Анатолий Котенёв, Татьяна Космачёва и многие другие.
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Сергей Гинзбург снимает сериал про Рихарда Зорге фотографии
Сергей Гинзбург снимает сериал про Рихарда Зорге фотографии
Сергей Гинзбург снимает сериал про Рихарда Зорге фотографии
Сергей Гинзбург снимает сериал про Рихарда Зорге фотографии
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