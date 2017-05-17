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Зак Эфрон станет маньяком

17 мая
2017 год

Новости кино >>
17 мая 2017
Зак Эфрон, наверняка, устал от комедий и мелодрам, раз согласился воплотить образ серийного убийцы Теда Банди в инди-триллере «Чрезвычайно плохой, невероятно злой и гнусный» (Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile).

Тед Банди

Нам расскажут про нездоровые отношения Банди с его девушкой Элизабет. Маньяк славился своей харизмой, привлекательностью и обходительностью с женщинами, а потому он легко находил себе новых жертв. Элизабет долгое время отрицала причастность своего парня к зверским убийствам, но в конце концов именно благодаря ей Банди схватили, после чего - в 1989 году - казнили.

Режиссёрское кресло картины, основанной на сценарии Майкла Верви из «черного списка», займёт Джо Берлингер («Ведьма из Блэр 2: Книга теней»).

За производство ленты отвечают кинокомпании Voltage Pictures и Cota Films, в качестве продюсеров задействованы Николас Шартье, Ара Кешишиан, Майкл Костиган, Майкл Симкин, Джейсон Баррет и сам Эфрон. Съёмки начнутся 9 октября.
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