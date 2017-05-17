Зак Эфрон станет маньяком

Зак Эфрон
, наверняка, устал от комедий и мелодрам, раз согласился воплотить образ серийного убийцы Теда Банди
в инди-триллере «Чрезвычайно плохой, невероятно злой и гнусный»
(Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile).
Нам расскажут про нездоровые отношения Банди
с его девушкой Элизабет. Маньяк славился своей харизмой, привлекательностью и обходительностью с женщинами, а потому он легко находил себе новых жертв. Элизабет долгое время отрицала причастность своего парня к зверским убийствам, но в конце концов именно благодаря ей Банди схватили, после чего - в 1989 году - казнили.
Режиссёрское кресло картины, основанной на сценарии Майкла Верви
из «черного списка», займёт Джо Берлингер
(«Ведьма из Блэр 2: Книга теней»
).
За производство ленты отвечают кинокомпании Voltage Pictures и Cota Films, в качестве продюсеров задействованы Николас Шартье
, Ара Кешишиан
, Майкл Костиган
, Майкл Симкин
, Джейсон Баррет
и сам Эфрон
. Съёмки начнутся 9 октября
.
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