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Сериал «Звёздный крейсер "Галактика"» превратят в игру

17 мая
2017 год

Новости кино >>
17 мая 2017
Популярный фантастический сериал «Звёздный крейсер "Галактика"» в ближайшем будущем обзаведётся собственной компьютерной игрой.



Это будет стратегия Battlestar Galactica Deadlock. Её анонсировали издательство Slitherine Software и студия Black Lab Games, а выйдет она этим летом на ПК, Xbox One и PlayStation 4.

Потенциальным игрокам сообщили, что всё действие развернётся во время Первой войны с кибернетической расой сайлонов. Командовать предстоит колониальным флотом, а руководить обороной всех Двенадцати Колоний от нашествия сайлонов можно будет с мостика мобильной верфи Daidalos. Помимо управления всеми доступными флотами, также возможны «интенсивные тактические сражения в полном 3D». Обещаны глубокая сюжетная линия и множество персонажей и кораблей, знакомых поклонникам телешоу.

Напомним оригинальный сериал, созданный Гленом А. Ларсоном, стартовал в 1978 году. В нулевых появился ремейк, продержавшийся 4 сезона.
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Battlestar Galactica Deadlock
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