Сериал «Звёздный крейсер "Галактика"» превратят в игру

Это будет стратегия Battlestar Galactica Deadlock. Её анонсировали издательство Slitherine Software и студия Black Lab Games, а выйдет она этим летом на ПК, Xbox One и PlayStation 4.
Потенциальным игрокам сообщили, что всё действие развернётся во время Первой войны с кибернетической расой сайлонов. Командовать предстоит колониальным флотом, а руководить обороной всех Двенадцати Колоний от нашествия сайлонов можно будет с мостика мобильной верфи Daidalos. Помимо управления всеми доступными флотами, также возможны «интенсивные тактические сражения в полном 3D». Обещаны глубокая сюжетная линия и множество персонажей и кораблей, знакомых поклонникам телешоу.
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