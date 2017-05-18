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Эмма Стоун и Стив Карелл встретятся на теннисном корте

18 мая
2017 год

Новости кино >>
18 мая 2017
Опубликован первый трейлер спортивного фильма Джонатана Дэйтона и Вэлери Фэрис «Битва полов».



Картина повествует о теннисном матче 1973 года между первой ракеткой мира Билли Джин Кинг (Эмма Стоун) и экс-чемпионом Бобби Риггсом (Стив Карелл).

Сценарий к «Битве полов» написал Саймон Боуфой («127 часов»). Помимо Стоун и Карелла, в ленте также заняты Элизабет Шу, Алан Камминг, Сара Сильверман и другие актёры.

«Битва полов» выйдет в американский прокат 22 сентября.
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Эмма Стоун и Стив Карелл встретятся на теннисном корте фотографии
Эмма Стоун и Стив Карелл встретятся на теннисном корте фотографии
Эмма Стоун и Стив Карелл встретятся на теннисном корте фотографии
Эмма Стоун и Стив Карелл встретятся на теннисном корте фотографии
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