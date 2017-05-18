Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Никита Михалков снимет современную драму по сценарию братьев Пресняковых

18 мая
2017 год

Новости кино >>
18 мая 2017
По словам Никиты Михалкова, он вместе с известными драматургами Олегом и Владимиром Пресняковыми («Изображая жертву») завершает работу над сценарием новой картины.

Никита Михалков

Никита Михалков: «Мы заканчиваем сценарий с красивым названием - "Шоколадный револьвер", работаем вместе с братьями Пресняковыми».

В пресс-службе Михалкова пояснили, что речь идёт о новом фильме в жанре современной драмы. Режиссёр выступит одновременно соавтором сценария и постановщиком. О начале съёмок пока нет никакой информации.

«Музыка к фильму будет написана давним творческим партнёром и другом Никиты Михалкова - Эдуардом Артемьевым. Никита Сергеевич не изменяет своим привязанностям», - подчеркнули в пресс-службе.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Михалков возглавил Театр киноактёра
Екатеринбург увидел «Метаморфозы» Михалкова
Жириновский хочет сыграть в спектакле Михалкова
Поиск по меткам
Российские фильмы
персоны
Эдуард АртемьевНикита МихалковВладимир Пресняков (II)Олег Пресняков

фотографии >>
Никита Михалков
Никита Михалков
Никита Михалков
Братья Пресняковы
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Арво Кукумяги
16 мая ушёл из жизни актёр Арво Кукумяги.
Олег Видов
16 мая ушёл из жизни актёр Олег Видов.
Зоя Толбузина
15 мая ушла из жизни актриса Зоя Толбузина.
Андрей Зай
15 мая ушёл из жизни актёр Андрей Зай.
Александр Парошин
15 мая ушёл из жизни актёр Александр Парошин.
Ирина Карташёва
14 мая ушла из жизни актриса Ирина Карташёва.
Юрий Шерстнёв
12 мая ушёл из жизни актёр Юрий Шерстнёв.

День рождения >>

Сергей Аброскин
Игнатий Акрачков
Валентина Ананьина
Мария Бортник
Евгений Волоцкий
Анастасия Иванова (II)
Владимир Качан
Александр Кобзарь
Ольга Ломоносова
Эмилия Вашариова
Массимо Джиротти
Натаниел Паркер
Дирк Пэссер
Карел Роден
Адриан Ховен
Юнь-Фат Чоу
все родившиеся 18 мая >>

Афиша кино >>

Птица
мелодрама, музыкальный фильм
Россия, 2016
Чужой: Завет
научная фантастика, фильм ужасов
Великобритания, США, 2017
Голос из камня
драма, мистика, триллер, экранизация, эротика
Италия, США, 2017
Белое вино из Баббудойу
комедия
Италия, 2016
Время псов
боевик, триллер, экранизация
Великобритания, США, 2017
Охотник с Уолл-стрит
драма, социальная драма
Канада, США, 2016
Париж подождёт
комедия, мелодрама
Великобритания, США, 2016
Танцовщик
биография, музыкальный фильм
Великобритания, Россия, США, Украина, 2016
Трио в перьях
приключения
Бельгия, Германия, Люксембург, Норвегия, США, 2017
Большой
драма, социальная драма
Россия, 2017
Меч Короля Артура
боевик, драма, приключения, фэнтези
Австралия, Великобритания, США, 2017
Прочь
мистика, фильм ужасов
США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью