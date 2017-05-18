Никита Михалков снимет современную драму по сценарию братьев Пресняковых

По словам Никиты Михалкова
, он вместе с известными драматургами Олегом
и Владимиром Пресняковыми
(«Изображая жертву»
) завершает работу над сценарием новой картины.
Никита Михалков: «Мы заканчиваем сценарий с красивым названием - "Шоколадный револьвер", работаем вместе с братьями Пресняковыми».
В пресс-службе Михалкова
пояснили, что речь идёт о новом фильме в жанре современной драмы. Режиссёр выступит одновременно соавтором сценария и постановщиком. О начале съёмок пока нет никакой информации.
«Музыка к фильму будет написана давним творческим партнёром и другом Никиты Михалкова - Эдуардом Артемьевым. Никита Сергеевич не изменяет своим привязанностям», -
подчеркнули в пресс-службе.
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