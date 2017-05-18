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Роберт Земекис может стать режиссёром «Флэша»

18 мая
2017 год

Новости кино >>
18 мая 2017
Объявлен шорт-лист из трёх знаменитых режиссёров, которые могут снять кинокомикс «Флэш» из вселенной DC.

Роберт Земекис может стать режиссёром «Флэша»

Основным претендентом на режиссёрский пост многострадальной экранизации, которую пытается осуществить студия Warner Bros., является Роберт Земекис. Впрочем, он может отказаться, поскольку работает над безымянной военной драмой со Стивом Кареллом.

В случае отказа Земекиса режиссёрское кресло может занять Мэттью Вон или Сэм Рэйми.

Новую версию сценария, посвящённого физику-ядерщику Барри Аллену (Эзра Миллер), из-за несчастного случая открывшему в себе способность развивать фантастическую скорость, пишет Джоби Харолд («Меч короля Артура»). В актёрском ансамбле числятся Билли Крадап (отец Аллена), Кирси Клемонс (Айрис Уэст) и Рэй Фишер (Киборг).
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