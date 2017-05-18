Роберт Земекис может стать режиссёром «Флэша»

Объявлен шорт-лист из трёх знаменитых режиссёров, которые могут снять кинокомикс «Флэш»
из вселенной DC.
Основным претендентом на режиссёрский пост многострадальной экранизации, которую пытается осуществить студия Warner Bros., является Роберт Земекис
. Впрочем, он может отказаться, поскольку работает над безымянной военной драмой со Стивом Кареллом
.
В случае отказа Земекиса
режиссёрское кресло может занять Мэттью Вон
или Сэм Рэйми
.
Новую версию сценария, посвящённого физику-ядерщику Барри Аллену (Эзра Миллер
), из-за несчастного случая открывшему в себе способность развивать фантастическую скорость, пишет Джоби Харолд
(«Меч короля Артура»
). В актёрском ансамбле числятся Билли Крадап
(отец Аллена), Кирси Клемонс
(Айрис Уэст) и Рэй Фишер
(Киборг).
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