Владимир Машков перевоплотится в Фёдора Плевако

В ближайших планах Алексея Учителя
- сериал об известном адвокате XIX века Фёдоре Плевако
, которого может сыграть Владимир Машков
.
Инициатива принадлежит Машкову
. Актёр изучил судебные речи Плевако, вдохновился ими и заразил режиссёра идеей снять об адвокате сериал.
Владимир Машков: «Меня очень заинтересовала эта фигура. Каких-то 150 лет назад было в Москве 4 чуда света: Кремль, собор Василия Блаженного, Царь-пушка и Фёдор Плевако. Это настолько фантастическая фигура, которая может дать начало пониманию самой профессии адвоката. На его выступления в судах приходила вся Москва, это было целое событие».
Алексей Учитель: «Мы сейчас в самом начале пути, только началась работа над сценарием, даже ещё ищем сценариста. К концу весны следующего года, думаю, начнём работать, а в 2019 году его уже покажут на телеканале НТВ. Он будет игровым, с участием многих исторических персонажей, друзей Плевако — это и Чехов, и Шаляпин».
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