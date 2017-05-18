Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Владимир Машков перевоплотится в Фёдора Плевако

18 мая
2017 год

Новости кино >>
18 мая 2017
В ближайших планах Алексея Учителя - сериал об известном адвокате XIX века Фёдоре Плевако, которого может сыграть Владимир Машков.

Владимир Машков перевоплотится в Фёдора Плевако

Инициатива принадлежит Машкову. Актёр изучил судебные речи Плевако, вдохновился ими и заразил режиссёра идеей снять об адвокате сериал.

Владимир Машков: «Меня очень заинтересовала эта фигура. Каких-то 150 лет назад было в Москве 4 чуда света: Кремль, собор Василия Блаженного, Царь-пушка и Фёдор Плевако. Это настолько фантастическая фигура, которая может дать начало пониманию самой профессии адвоката. На его выступления в судах приходила вся Москва, это было целое событие».

Алексей Учитель: «Мы сейчас в самом начале пути, только началась работа над сценарием, даже ещё ищем сценариста. К концу весны следующего года, думаю, начнём работать, а в 2019 году его уже покажут на телеканале НТВ. Он будет игровым, с участием многих исторических персонажей, друзей Плевако — это и Чехов, и Шаляпин».
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Владимир Машков возглавит Амурскую Калифорнию
Пётр Фёдоров и Владимир Машков играют дуэлянтов
Алексей Учитель представил официальный постер «Матильды»
Поиск по меткам
Российские фильмы
персоны
Владимир МашковАлексей УчительФедор Шаляпин

фотографии >>
Владимир Машков перевоплотится в Фёдора Плевако фотографии
Фёдор Плевако
Владимир Машков
Алексей Учитель
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Арво Кукумяги
16 мая ушёл из жизни актёр Арво Кукумяги.
Олег Видов
16 мая ушёл из жизни актёр Олег Видов.
Зоя Толбузина
15 мая ушла из жизни актриса Зоя Толбузина.
Андрей Зай
15 мая ушёл из жизни актёр Андрей Зай.
Александр Парошин
15 мая ушёл из жизни актёр Александр Парошин.
Ирина Карташёва
14 мая ушла из жизни актриса Ирина Карташёва.
Юрий Шерстнёв
12 мая ушёл из жизни актёр Юрий Шерстнёв.

День рождения >>

Сергей Аброскин
Игнатий Акрачков
Валентина Ананьина
Мария Бортник
Евгений Волоцкий
Анастасия Иванова (II)
Владимир Качан
Александр Кобзарь
Ольга Ломоносова
Эмилия Вашариова
Массимо Джиротти
Натаниел Паркер
Дирк Пэссер
Карел Роден
Адриан Ховен
Юнь-Фат Чоу
все родившиеся 18 мая >>

Афиша кино >>

Птица
мелодрама, музыкальный фильм
Россия, 2016
Чужой: Завет
научная фантастика, фильм ужасов
Великобритания, США, 2017
Голос из камня
драма, мистика, триллер, экранизация, эротика
Италия, США, 2017
Белое вино из Баббудойу
комедия
Италия, 2016
Время псов
боевик, триллер, экранизация
Великобритания, США, 2017
Охотник с Уолл-стрит
драма, социальная драма
Канада, США, 2016
Париж подождёт
комедия, мелодрама
Великобритания, США, 2016
Танцовщик
биография, музыкальный фильм
Великобритания, Россия, США, Украина, 2016
Трио в перьях
приключения
Бельгия, Германия, Люксембург, Норвегия, США, 2017
Большой
драма, социальная драма
Россия, 2017
Меч Короля Артура
боевик, драма, приключения, фэнтези
Австралия, Великобритания, США, 2017
Прочь
мистика, фильм ужасов
США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью