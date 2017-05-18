Джордан Пил посетит «Страну Лавкрафта»

Канал HBO пригласил создателя нашумевшего хоррора «Прочь» Джордана Пила
поработать над первым сезоном телевизионной адаптации книги Мэтта Раффа «Страна Лавкрафта»
(Lovecraft Country), которая может стать новой хоррор-антологией наподобие «Американской истории ужасов»
.
Сценарий сериала доверили автору короткометражки «Между дней» Мише Грин
, которая также числится шоураннером и исполнительным продюсером вместе с Пилом
, Джеем Джеем Абрамсом
и Беном Стефенсоном
.
По сюжету молодой чернокожий парень Аттикус Блэк путешествует по Штатам 50-х с подругой и дядей в поисках своего пропавшего отца. Их ожидает не только типичный для того времени расизм, но и столкновение со злыми духами, описанными Говардом Лавкрафтом
.
За производство сериала отвечают Monkeypaw Productions, Bad Robot Productions и Warner Bros. Television.
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