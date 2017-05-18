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Джордан Пил посетит «Страну Лавкрафта»

18 мая
2017 год

Новости кино >>
18 мая 2017
Канал HBO пригласил создателя нашумевшего хоррора «Прочь» Джордана Пила поработать над первым сезоном телевизионной адаптации книги Мэтта Раффа «Страна Лавкрафта» (Lovecraft Country), которая может стать новой хоррор-антологией наподобие «Американской истории ужасов».

Джордан Пил посетит «Страну Лавкрафта»

Сценарий сериала доверили автору короткометражки «Между дней» Мише Грин, которая также числится шоураннером и исполнительным продюсером вместе с Пилом, Джеем Джеем Абрамсом и Беном Стефенсоном.

По сюжету молодой чернокожий парень Аттикус Блэк путешествует по Штатам 50-х с подругой и дядей в поисках своего пропавшего отца. Их ожидает не только типичный для того времени расизм, но и столкновение со злыми духами, описанными Говардом Лавкрафтом.

За производство сериала отвечают Monkeypaw Productions, Bad Robot Productions и Warner Bros. Television.
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Джордан Пил посетит «Страну Лавкрафта» фотографии
Джордан Пил посетит «Страну Лавкрафта» фотографии
Джордан Пил
Джордан Пил
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