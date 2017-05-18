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18 мая 2017
/
Звезда «Ходячих мертвецов» покоряет космос
Звезда «Ходячих мертвецов» покоряет космос
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18 мая 2017
В сети появился трейлер sci-fi сериала «Звёздный путь: Дискавери».
Сюжет новой главы космической саги развернётся за 10 лет до Кирка и Спока.
В главной роли -
Сонеква Мартин
(
«Ходячие мертвецы»
). Компанию ей составят
Джеймс Фрейн
,
Мишель Йео
,
Даг Джонс
и другие актёры.
Сериал выйдет осенью текущего года.
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Создатель хоррора
«Прочь»
снимет для канала HBO адаптацию книги Мэтта Раффа.
Новости кино
Владимир Машков перевоплотится в Фёдора Плевако
Актёр исполнит роль известного адвоката XIX века в сериале
Алексея Учителя
.
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и
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.
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