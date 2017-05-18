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Netflix возьмётся за англоязычную экранизацию «Ведьмака»

18 мая
2017 год

Новости кино >>
18 мая 2017
Мечты поклонников «Ведьмака» Анджея Сапковского сбылись - Netflix возьмётся за англоязычный сериал по мотивам популярного фэнтези-цикла. Польский писатель, прогадавший в своё время с игровой серией, заявлен в качестве креативного консультанта проекта.

Netflix возьмётся за англоязычную экранизацию «Ведьмака»

Анджей Сапковский: «Я очень рад, что Netflix займётся адаптацией моих историй, с уважением отнесётся к оригиналу и тем сюжетам, на написание которых я потратил больше 30 лет».

Никаких подробностей о сериале не сообщается. Известно лишь, что исполнительными продюсерами числятся Шон Дэниэл («Мумия»), Джейсон Браун («Пространство»), Ярек Савко и Томаш Багиньский. Последний, создавший ролики для игр CD Projekt RED о Ведьмаке, наверняка, снимет хотя бы один эпизод будущего телешоу. За производство, помимо Netflix, будет отвечать польская студия Platige Image.

Пока непонятно, что общего между будущим сериалом и заявленным ранее полнометражным фильмом Багиньского. Возможно, речь идёт о разных проектах, но существует вероятность и того, что перед нами один и тот же «Ведьмак».
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Netflix возьмётся за англоязычную экранизацию «Ведьмака» фотографии
Netflix возьмётся за англоязычную экранизацию «Ведьмака» фотографии
Netflix возьмётся за англоязычную экранизацию «Ведьмака» фотографии
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