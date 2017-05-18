Netflix возьмётся за англоязычную экранизацию «Ведьмака»

Мечты поклонников «Ведьмака» Анджея Сапковского
сбылись - Netflix возьмётся за англоязычный сериал по мотивам популярного фэнтези-цикла. Польский писатель, прогадавший в своё время с игровой серией, заявлен в качестве креативного консультанта проекта.
Анджей Сапковский: «Я очень рад, что Netflix займётся адаптацией моих историй, с уважением отнесётся к оригиналу и тем сюжетам, на написание которых я потратил больше 30 лет».
Никаких подробностей о сериале не сообщается. Известно лишь, что исполнительными продюсерами числятся Шон Дэниэл
(«Мумия»
), Джейсон Браун
(«Пространство»
), Ярек Савко
и Томаш Багиньский
. Последний, создавший ролики для игр CD Projekt RED о Ведьмаке, наверняка, снимет хотя бы один эпизод будущего телешоу. За производство, помимо Netflix, будет отвечать польская студия Platige Image.
Пока непонятно, что общего между будущим сериалом и заявленным ранее полнометражным фильмом Багиньского
. Возможно, речь идёт о разных проектах, но существует вероятность и того, что перед нами один и тот же «Ведьмак»
.
обсуждение >>