Появились новые кадры третьего сезона «Твин Пикса»

Появились новые кадры из третьего сезона сериала «Твин Пикс»
, на которых можно увидеть главных героев.
На снимках присутствуют агент ФБР Дейл Купер в исполнении Кайла Маклахлена
, его шеф Гордон Коул, чью роль сыграл режиссёр «Твин Пикса» Дэвид Линч
, доктор Джакоби в исполнении Расса Тэмблина
и другие.
Создатели продолжают подогревать интерес поклонников сериала, напомним, что совсем недавно вышел новый трейлер
«Твин Пикса».
Премьера нового сезона состоится 21 мая
, а в России - 22 мая
.
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