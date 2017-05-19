Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Появились новые кадры третьего сезона «Твин Пикса»

19 мая
2017 год

Новости кино >>
19 мая 2017
Появились новые кадры из третьего сезона сериала «Твин Пикс», на которых можно увидеть главных героев.

Появились новые кадры третьего сезона «Твин Пикса»

На снимках присутствуют агент ФБР Дейл Купер в исполнении Кайла Маклахлена, его шеф Гордон Коул, чью роль сыграл режиссёр «Твин Пикса» Дэвид Линч, доктор Джакоби в исполнении Расса Тэмблина и другие.

Создатели продолжают подогревать интерес поклонников сериала, напомним, что совсем недавно вышел новый трейлер «Твин Пикса».

Премьера нового сезона состоится 21 мая, а в России - 22 мая.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
«Огонь, иди со мной»: Команда «Твин Пикса» снова вместе
«Твин Пикс» показал героев третьего сезона
Агент Купер постарел
персоны
Дэвид ЛинчКайл МаклахленРасс Тэмблин
фильмы
Твин ПиксТвин Пикс: огонь, иди со мной

фотографии >>
Появились новые кадры третьего сезона «Твин Пикса» фотографии
Появились новые кадры третьего сезона «Твин Пикса» фотографии
Появились новые кадры третьего сезона «Твин Пикса» фотографии
Появились новые кадры третьего сезона «Твин Пикса» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Арво Кукумяги
16 мая ушёл из жизни актёр Арво Кукумяги.
Олег Видов
16 мая ушёл из жизни актёр Олег Видов.
Зоя Толбузина
15 мая ушла из жизни актриса Зоя Толбузина.
Андрей Зай
15 мая ушёл из жизни актёр Андрей Зай.
Александр Парошин
15 мая ушёл из жизни актёр Александр Парошин.

День рождения >>

Сергей Бехтерев
Майя Булгакова
Андрей Вальц
Михаил Горевой
Игорь Иванов
Александр Песков
Елена Прудникова
Леонид Харитонов
Владимир Юматов
Матеуш Даменцки
Клаудия Карван
Наталия Орейро
Микеле Плачидо
Полли Уокер
Джеймс Фокс
Ребекка Холл
все родившиеся 19 мая >>

Афиша кино >>

Птица
мелодрама, музыкальный фильм
Россия, 2016
Чужой: Завет
научная фантастика, фильм ужасов
Великобритания, США, 2017
Голос из камня
драма, мистика, триллер, экранизация, эротика
Италия, США, 2017
Белое вино из Баббудойу
комедия
Италия, 2016
Время псов
боевик, триллер, экранизация
Великобритания, США, 2017
Охотник с Уолл-стрит
драма, социальная драма
Канада, США, 2016
Париж подождёт
комедия, мелодрама
Великобритания, США, 2016
Танцовщик
биография, музыкальный фильм
Великобритания, Россия, США, Украина, 2016
Трио в перьях
приключения
Бельгия, Германия, Люксембург, Норвегия, США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью