В «Октябре» покажут фильмы Кшиштофа Кесьлёвского

ревью

Сьюзен Сарандон и Робин Райт на премьере фильма Андрея Звягинцева «Нелюбовь»

Успех Marvel и DC не даёт покоя кинематографистам.

Трейлер фильма «Матильда» номинировали на премию в США

Встречайте фильмы «Александр Невский» и «Иван Грозный» на большом экране

«Голос из камня»: Мать драконов против призраков

Интервью

Екатерина Директоренко: «Для творческого человека зарплата - дело не первой важности»

Актриса театра и кино - о работе на сцене, рэпе и джазе, социальных темах и многом другом