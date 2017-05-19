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В «Октябре» покажут фильмы Кшиштофа Кесьлёвского

19 мая
2017 год

Новости кино >>
19 мая 2017
В столичном киноцентре «Октябрь» с 5 по 12 июня пройдут показы фильмов выдающегося польского режиссёра Кшиштофа Кесьлёвского в рамках проекта «КАРО.Арт».

В «Октябре» покажут фильмы Кшиштофа Кесьлёвского

Кшиштоф Кесьлёвский — известный режиссёр и сценарист документального и художественного кино, автор легендарной трилогии «Три цвета», номинант премии «Оскар» и обладатель большого количества наград.

5 июня ретроспективу откроет картина «Три цвета: Синий» - первая часть знаменитой трилогии, а закроет показ заключительная часть - «Три цвета: Белый». Фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами.

Расписание показов в киноцентре «Октябрь», зал №8:
5 июня, 19:00 - сбор гостей, 19:30 - «Три цвета: Синий», творческая встреча с оператором Славомиром Идзяком;
6 июня , 19:30 - «Шрам», творческая встреча с оператором Славомиром Идзяком;
7 июня, 19:30 - «Случай»;
8 июня, 19:30 - «Короткий фильм об убийстве»;
9 июня, 19:30 - «Двойная жизнь Вероники»;
10 июня, 19:30 - блок документальных фильмов: «Из города Лодзь», «Я был солдатом», «Рефрен», «Каменщик», «Хлопушка», «С точки зрения ночного сторожа», «Говорящие головы», «Вокзал»;
11 июня, 19:30 - «Три цвета: Белый».
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В «Октябре» покажут фильмы Кшиштофа Кесьлёвского фотографии
В «Октябре» покажут фильмы Кшиштофа Кесьлёвского фотографии
В «Октябре» покажут фильмы Кшиштофа Кесьлёвского фотографии
В «Октябре» покажут фильмы Кшиштофа Кесьлёвского фотографии
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