В «Октябре» покажут фильмы Кшиштофа Кесьлёвского

В столичном киноцентре «Октябрь» с 5 по 12 июня
пройдут показы фильмов выдающегося польского режиссёра Кшиштофа Кесьлёвского
в рамках проекта «КАРО.Арт»
.
Кшиштоф Кесьлёвский
— известный режиссёр и сценарист документального и художественного кино, автор легендарной трилогии «Три цвета»
, номинант премии «Оскар» и обладатель большого количества наград.
5 июня
ретроспективу откроет картина «Три цвета: Синий»
- первая часть знаменитой трилогии, а закроет показ заключительная часть - «Три цвета: Белый»
. Фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами.
Расписание показов в киноцентре «Октябрь», зал №8:
5 июня
, 19:00
- сбор гостей, 19:30
- «Три цвета: Синий», творческая встреча с оператором Славомиром Идзяком
;
6 июня
, 19:30
- «Шрам»
, творческая встреча с оператором Славомиром Идзяком;
7 июня
, 19:30
- «Случай»
;
8 июня
, 19:30
- «Короткий фильм об убийстве»
;
9 июня
, 19:30
- «Двойная жизнь Вероники»
;
10 июня
, 19:30
- блок документальных фильмов: «Из города Лодзь»
, «Я был солдатом»
, «Рефрен»
, «Каменщик»
, «Хлопушка»
, «С точки зрения ночного сторожа»
, «Говорящие головы»
, «Вокзал»
;
11 июня
, 19:30
- «Три цвета: Белый».
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