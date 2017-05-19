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Трейлер фильма «Матильда» номинировали на премию в США

19 мая
2017 год

Новости кино >>
19 мая 2017
Трейлер нового фильма Алексея Учителя «Матильда» номинирован на ежегодную американскую премию «Золотой трейлер». которую вручат 6 июня в Лос-Анджелесе.



Трейлер «Матильды» (режиссёр ролика Вадим Худобец) представлен на награду как «Лучший иностранный музыкальный трейлер» и «Лучший иностранный трейлер мелодрамы». Победители будут объявлены на церемонии вручения премии. Отметим, что в номинации «Лучший иностранный трейлер мелодрамы» также присутствуют трейлеры картин «Любовь с ограничениями» Дмитрия Тюрина и «Коллектор» Алексея Красовского.

Награда «Золотой трейлер» существует с 1999 года и вручается за достижения в области маркетинга кинопродукции.

Премьера картины «Матильда» состоится 6 октября в Мариинском театре, а в прокат она выйдет 26 октября.
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Трейлер фильма «Матильда» номинировали на премию в США фотографии
Трейлер фильма «Матильда» номинировали на премию в США фотографии
Трейлер фильма «Матильда» номинировали на премию в США фотографии
Трейлер фильма «Матильда» номинировали на премию в США фотографии
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