Трейлер фильма «Матильда» номинировали на премию в США

Трейлер нового фильма Алексея Учителя «Матильда»
номинирован на ежегодную американскую премию «Золотой трейлер». которую вручат 6 июня
в Лос-Анджелесе.
Трейлер «Матильды»
(режиссёр ролика Вадим Худобец
) представлен на награду как «Лучший иностранный музыкальный трейлер» и «Лучший иностранный трейлер мелодрамы». Победители будут объявлены на церемонии вручения премии. Отметим, что в номинации «Лучший иностранный трейлер мелодрамы» также присутствуют трейлеры картин «Любовь с ограничениями» Дмитрия Тюрина
и «Коллектор» Алексея Красовского
.
Награда «Золотой трейлер» существует с 1999 года и вручается за достижения в области маркетинга кинопродукции.
Премьера картины «Матильда» состоится 6 октября
в Мариинском театре
, а в прокат она выйдет 26 октября
.
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