Вышел странный трейлер первого финского фильма о супергероях

В Интернете появился трейлер финского супергеройского боевика «Рендель».
Создатели фильма утверждают, что это первая супергеройская лента в истории финского кинематографа.
Режиссёром выступил Йессе Хаая, для которого «Рендель» - первая полнометражная работа. Хаая придумал супергероя Ренделя 17 лет назад как персонажа школьных комиксов. Постановщик собрал команду для создания фильма во время презентации идеи на Каннском кинофестивале в 2015 году.
Мировая премьера «Ренделя» намечена на 8 сентября.
обсуждение >>