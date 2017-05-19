Вышел странный трейлер первого финского фильма о супергероях

В Интернете появился трейлер финского супергеройского боевикаСоздатели фильма утверждают, что это первая супергеройская лента в истории финского кинематографа.Режиссёром выступил, для которого «Рендель» - первая полнометражная работа.придумал супергероя Ренделя 17 лет назад как персонажа школьных комиксов. Постановщик собрал команду для создания фильма во время презентации идеи на Каннском кинофестивале в 2015 году.Мировая премьеранамечена на