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Вышел странный трейлер первого финского фильма о супергероях

19 мая
2017 год

Новости кино >>
19 мая 2017
В Интернете появился трейлер финского супергеройского боевика «Рендель».



Создатели фильма утверждают, что это первая супергеройская лента в истории финского кинематографа.

Режиссёром выступил Йессе Хаая, для которого «Рендель» - первая полнометражная работа. Хаая придумал супергероя Ренделя 17 лет назад как персонажа школьных комиксов. Постановщик собрал команду для создания фильма во время презентации идеи на Каннском кинофестивале в 2015 году.

Мировая премьера «Ренделя» намечена на 8 сентября.
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Вышел странный трейлер первого финского фильма о супергероях фотографии
Вышел странный трейлер первого финского фильма о супергероях фотографии
Вышел странный трейлер первого финского фильма о супергероях фотографии
Вышел странный трейлер первого финского фильма о супергероях фотографии
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