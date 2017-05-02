Умер детский писатель Анатолий Алексин

1 мая в Люксембурге скончался в возрасте 92 лет известный детский писатель, драматург и сценарист Анатолий Алексин.
фото: Евгений Шлей
О смерти писателя сообщил на своей странице в Facebook писатель и журналист Дмитрий Лиханов: «Сегодня, 1 мая, в Люксембурге скончался классик советской детской литературы Анатолий Алексин. Только что мне сообщила об этом его дочь. Анатолию Георгиевичу шёл 93 год».
Анатолий Георгиевич Алексин (Гоберман) родился 3 августа 1924 года в Москве. В школьные годы печатался в журнале «Пионер» и газете «Пионерская правда». Во время Великой Отечественной войны, работал в эвакуации на стройке, был редактором заводской газеты «Крепость обороны» на строительстве Уральского алюминиевого завода. В 1950-м окончил индийское отделение Московского института востоковедения. В том же году вышел первый сборник его повестей «Тридцать один день». Автор популярной пьесы, шедшей во многих спектаклях в 1970-1980-е годы — «Мой брат играет на кларнете», повестей, рассказов о детях и для детей, романов, пьес.
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