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Умер детский писатель Анатолий Алексин

2 мая
2017 год

Новости кино >>
2 мая 2017
1 мая в Люксембурге скончался в возрасте 92 лет известный детский писатель, драматург и сценарист Анатолий Алексин.

Анатолий Алексин со своими читателями
фото: Евгений Шлей

О смерти писателя сообщил на своей странице в Facebook писатель и журналист Дмитрий Лиханов: «Сегодня, 1 мая, в Люксембурге скончался классик советской детской литературы Анатолий Алексин. Только что мне сообщила об этом его дочь. Анатолию Георгиевичу шёл 93 год».

Анатолий Георгиевич Алексин (Гоберман) родился 3 августа 1924 года в Москве. В школьные годы печатался в журнале «Пионер» и газете «Пионерская правда». Во время Великой Отечественной войны, работал в эвакуации на стройке, был редактором заводской газеты «Крепость обороны» на строительстве Уральского алюминиевого завода. В 1950-м окончил индийское отделение Московского института востоковедения. В том же году вышел первый сборник его повестей «Тридцать один день». Автор популярной пьесы, шедшей во многих спектаклях в 1970-1980-е годы — «Мой брат играет на кларнете», повестей, рассказов о детях и для детей, романов, пьес.

По его сценариям и произведениям были сняты картины «Потерянная фотография», «Я вам пишу…», «Право быть ребёнком», «Поздний ребёнок», «Расписание на завтра», «Накануне премьеры», «Ура! У нас каникулы!», «Фотографии на стене», «Третий в пятом ряду», «Очень страшная история» и другие. В 1993-2010 жил и работал в Израиле. С 2011 года жил в Люксембурге с супругой Татьяной и приёмной дочерью - журналисткой и телеведущей Алёной Зандер.
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Анатолий Алексин
фильмы
Накануне премьерыОчень страшная историяПоздний ребёнокПотерянная фотографияРасписание на завтраУра! У нас каникулы!Фотографии на стенеЯ вам пишу...

фотографии >>
Умер детский писатель Анатолий Алексин фотографии
Умер детский писатель Анатолий Алексин фотографии
Умер детский писатель Анатолий Алексин фотографии
Умер детский писатель Анатолий Алексин фотографии
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№ 1
Т-татьян@   2.05.2017 - 11:38
Светлая память. Только недавно пересматривала фильмы по его произведениям - "Третий в пятом ряду" и "Фотографии на стене". читать далее>>
Всего сообщений: 1
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