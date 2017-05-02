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Ридли Скотт угробил пятого «Чужого»

2 мая
2017 год

Новости кино >>
2 мая 2017
Ридли Скотт окончательно лишил нас надежды на то, что Нил Бломкамп когда-нибудь снимет пятого «Чужого».

Концепт-арт к пятому «Чужому»

Ридли Скотт: «У этого фильма никогда не было сценария. Существовала лишь идея, которая возникла, как мне кажется, из 10-страничного наброска. Я же должен был стать одним из продюсеров, вот только эта идея так ни во что и не вылилась. Fox решили, что не хотят заниматься "Чужим 5", на этом всё закончилось. Тогда уже появился "Прометей", я начал разрабатывать "Завет", поэтому так и получилось. Я не думаю, что у "Чужого 5" есть шансы на выход».

Проект Бломкампа мог стать прямым продолжением «Чужих», в котором были бы проигнорированы события третьей и четвёртой части. Главной героиней Бломкамп видел повзрослевшую Ньют, а компанию ей должны были составить Эллен Рипли в исполнении Сигурни Уивер и Майкл Бин в образе выжившего капрала Хикса.

Кроме того, Скотт поделился своим мнением насчёт существования инопланетян и возможного исхода их войны с землянами. Режиссёр уверен, что пришельцы гораздо умнее обитателей планеты Земля, и если вдруг последние рискнут бросить им вызов, то инопланетяне «полностью изничтожат нас секунды за три». Осталось только надеяться, что вогонам не прикажут провести в Солнечной системе гиперпространственный экспресс-маршрут.
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