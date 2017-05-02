Братья Аффлеки окажутся на «Тройной границе»

«Тройной границей»
, от которой отмахнулась студия Paramount, заинтересовался потоковый сервис Netflix.
Вместо выбывших из проекта Тома Харди
и Ченнинга Татума
могут появиться Бен
и Кэйси Аффлеки
. А компанию им может составить Махершала Али
, если он не последует вслед за Харди
и Татумом
.
Paramount пыталась запустить данный криминальный триллер в производство с 2010 года. Сюжет фильма закручен вокруг тройной границы между Парагваем, Бразилией и Аргентиной, где у правоохранительных органов нет никакой власти - ею обладают многочисленные банды.
Если Аффлеки
дадут согласие, то съёмки картины начнутся уже этой осенью.
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