Братья Аффлеки окажутся на «Тройной границе»

ревью

Популярному актёру театра и кино исполнилось 75 лет.

В сети появился небольшой отрывок из CG-мультфильма «Обитель зла: Вендетта».

Крис и Леон разобрались с зомби

Многострадальный проект студии Paramount перешёл в руки к потоковому сервису Netflix.

Советский классик скончался в возрасте 92 лет.

100 лет со дня рождения Федора Хитрука - папы советского Винни-Пуха

Граждане вольного города! Начинаем наш светлый праздник любви и согласия.

История кино

По поводу «Анжелики»

В фундаменте фильма лежат не фолианты ученых, а сборники анекдотов и забавных рассказов.