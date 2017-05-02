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Крис и Леон разобрались с зомби

2 мая
2017 год

Новости кино >>
2 мая 2017
В сети появился небольшой отрывок из CG-мультфильма «Обитель зла: Вендетта».



Действие ленты развернётся между играми Resident Evil 6 и Resident Evil 7. Нам обещают нового злодея, а также Криса Редфилда, Леона С. Кеннеди и Ребекку Чемберс.

Режиссёром картины числится Таканори Цудзимото. В английской версии персонажи заговорят голосами Мэттью Мерсера, Кевина Дормана, Кристины Валенсуелы, Карен Страссман и Арифа С. Кинчена.

Согласно ролику, западный релиз японского мультфильма состоится 19 июня.
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Крис и Леон разобрались с зомби фотографии
Крис и Леон разобрались с зомби фотографии
Крис и Леон разобрались с зомби фотографии
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