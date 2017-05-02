Крис и Леон разобрались с зомби

В сети появился небольшой отрывок из CG-мультфильмаДействие ленты развернётся между играми. Нам обещают нового злодея, а также Криса Редфилда, Леона С. Кеннеди и Ребекку Чемберс.Режиссёром картины числится. В английской версии персонажи заговорят голосамиСогласно ролику, западный релиз японского мультфильма состоится