Крис и Леон разобрались с зомби

В сети появился небольшой отрывок из CG-мультфильма «Обитель зла: Вендетта»
.
Действие ленты развернётся между играми Resident Evil 6
и Resident Evil 7
. Нам обещают нового злодея, а также Криса Редфилда, Леона С. Кеннеди и Ребекку Чемберс.
Режиссёром картины числится Таканори Цудзимото
. В английской версии персонажи заговорят голосами Мэттью Мерсера
, Кевина Дормана
, Кристины Валенсуелы
, Карен Страссман
и Арифа С. Кинчена
.
Согласно ролику, западный релиз японского мультфильма состоится 19 июня
.
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