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Михаил Жигалов отмечает юбилей

2 мая
2017 год

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2 мая 2017
Сегодня, 2 мая, исполнилось 75 лет популярному советскому и российскому актёру театра и кино, заслуженному артисту РСФСР Михаилу Жигалову.

Михаил Жигалов отмечает юбилей

Михаил Васильевич Жигалов родился 2 мая 1942 года в Куйбышеве (ныне - Самара). Десять лет он занимался в Театре юных москвичей (ТЮМ), детском народном театре Дворца пионеров. По окончании Московского института химического машиностроения проработал инженером до 1968 года. В 1970-м окончил драматическую студию при Центральном детском театре и стал актёром этого театра. С 1978 года - в труппе Московского театра «Современник».

В «Современнике» ему довелось сыграть в таких спектаклях, как «Большевики», «Баллада о невесёлом кабачке», «А поутру они проснулись», «Лорензаччо», «Кабала святош», «Три сестры», «Ревизор», «Дни Турбинных», «Плаха», «Привидения», «Смерть и дева», «Виндзорские насмешницы», «Предупреждение малым кораблям», «Три товарища», «Играем… Шиллера!» и «Крутой маршрут». Играл в постановках Деклана Доннеллана («Борис Годунов», «Двенадцатая ночь», «Три сестры» и «Буря»), «Пизанской башне», «Ощущении бороды» и других известных спектаклях.

С Викторией Исаковой на театральной сцене

В кино дебютировал в роли лейтенанта милиции, не указанной в титрах, в криминальной ленте Михаила Ульянова «Самый последний день». Запомнился советским зрителям благодаря образу наркомана Ромина по кличке Сударь в знаменитом детективе Бориса Григорьева «Петровка, 38». Всего на счету Жигалова 135 ролей в фильмах, телеспектаклях и сериалах, среди которых «На всю оставшуюся жизнь», «В четверг и больше никогда», «Похищение "Савойи"», «Найти и обезвредить», «Из жизни начальника уголовного розыска», «Приступить к ликвидации», «ТАСС уполномочен заявить...», «Подсудимый», «Наградить (посмертно)», «Размах крыльев», «Беспредел», «Бродячий автобус», «Псы», «Афганский излом», «На углу у Патриарших», «Ермак», «Граница. Таёжный роман», «Марш Турецкого», «Бригада», «Охота на асфальте», «Не родись красивой», «Заколдованный участок», «И всё-таки я люблю...», «Я тебя никому не отдам», «Личная жизнь следователя Савельева», «Птица в клетке», «Молодёжка», «Ветреная женщина», «Дом с лилиями», «Узнай меня, если сможешь», «Саша добрый, Саша злой», «Вурдалаки» и многие другие. Лауреат приза XII Бердянского Международного кинофестиваля за роль в сериале Олега Штрома «Десантный батя».

Редакция Кино-Театр.ру поздравляет Михаила Васильевича с юбилеем и желает ему крепкого здоровья и новых запоминающихся ролей.
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Афганский изломБеспределБольшевикиБригадаБродячий автобусВ четверг и больше никогдаВетреная женщинаВурдалакиГраница. Таёжный романДесантный батяДом с лилиямиЕрмакЗаколдованный участокИ все-таки я люблю...Из жизни начальника уголовного розыскаКрутой маршрутЛичная жизнь следователя СавельеваМарш Турецкого (1 сезон)Марш Турецкого (4 сезон)МолодёжкаНа всю оставшуюся жизньНа углу у ПатриаршихНаградить (посмертно)Найти и обезвредитьНе родись красивойОхота на асфальтеПетровка, 38ПодсудимыйПохищение "Савойи"Приступить к ликвидацииПсыПтица в клеткеРазмах крыльевСамый последний деньСаша добрый, Саша злойТАСС уполномочен заявить...Узнай меня, если сможешьЯ тебя никому не отдам

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