Михаил Жигалов отмечает юбилей

Сегодня, 2 мая
, исполнилось 75
лет популярному советскому и российскому актёру театра и кино, заслуженному артисту РСФСР Михаилу Жигалову
.
Михаил Васильевич Жигалов
родился 2 мая 1942
года в Куйбышеве (ныне - Самара). Десять лет он занимался в Театре юных москвичей (ТЮМ)
, детском народном театре Дворца пионеров. По окончании Московского института химического машиностроения проработал инженером до 1968 года. В 1970-м окончил драматическую студию при Центральном детском театре
и стал актёром этого театра. С 1978 года - в труппе Московского театра «Современник»
.
В «Современнике»
ему довелось сыграть в таких спектаклях, как «Большевики»
, «Баллада о невесёлом кабачке»
, «А поутру они проснулись»
, «Лорензаччо»
, «Кабала святош»
, «Три сестры»
, «Ревизор»
, «Дни Турбинных»
, «Плаха»
, «Привидения»
, «Смерть и дева»
, «Виндзорские насмешницы»
, «Предупреждение малым кораблям»
, «Три товарища»
, «Играем… Шиллера!»
и «Крутой маршрут»
. Играл в постановках Деклана Доннеллана
(«Борис Годунов»
, «Двенадцатая ночь»
, «Три сестры»
и «Буря»
), «Пизанской башне»
, «Ощущении бороды»
и других известных спектаклях.
В кино дебютировал в роли лейтенанта милиции, не указанной в титрах, в криминальной ленте Михаила Ульянова «Самый последний день»
. Запомнился советским зрителям благодаря образу наркомана Ромина по кличке Сударь в знаменитом детективе Бориса Григорьева «Петровка, 38»
. Всего на счету Жигалова
135 ролей в фильмах, телеспектаклях и сериалах, среди которых «На всю оставшуюся жизнь»
, «В четверг и больше никогда»
, «Похищение "Савойи"»
, «Найти и обезвредить»
, «Из жизни начальника уголовного розыска»
, «Приступить к ликвидации»
, «ТАСС уполномочен заявить...»
, «Подсудимый»
, «Наградить (посмертно)»
, «Размах крыльев»
, «Беспредел»
, «Бродячий автобус»
, «Псы»
, «Афганский излом»
, «На углу у Патриарших»
, «Ермак»
, «Граница. Таёжный роман»
, «Марш Турецкого»
, «Бригада»
, «Охота на асфальте»
, «Не родись красивой»
, «Заколдованный участок»
, «И всё-таки я люблю...»
, «Я тебя никому не отдам»
, «Личная жизнь следователя Савельева»
, «Птица в клетке»
, «Молодёжка»
, «Ветреная женщина»
, «Дом с лилиями»
, «Узнай меня, если сможешь»
, «Саша добрый, Саша злой»
, «Вурдалаки»
и многие другие. Лауреат приза XII Бердянского Международного кинофестиваля
за роль в сериале Олега Штрома «Десантный батя»
.
Редакция Кино-Театр.ру
поздравляет Михаила Васильевича
с юбилеем и желает ему крепкого здоровья и новых запоминающихся ролей.
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