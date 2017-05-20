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Продано: «Урфина Джюса» покажут в Китае

20 мая
2017 год

Новости кино >>
20 мая 2017
Анимационная лента «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» выйдет в китайский широкий прокат.

Продано: «Урфина Джюса» покажут в Китае

Компании Wizart Animation, занимающейся международными продажами мультфильма, удалось заключить соглашение с китайским дистрибьютором YL Pictures.

На счету YL Pictures – дистрибуция в Китай таких популярных блокбастеров, как «Мир Юрского периода» и «Форсаж 7». Дистрибьютор планирует выпустить российский мультфильм в кинотеатрах Поднебесной уже летом, обеспечив ему на старте не менее 7000 экранов.

Права на прокат «Урфина Джюса» также приобрели компании из Турции (Kurmaca Film) и Венгрии (ADS Service). Кроме того, индийская компания Runaway-Luminosity Distribution выпустит картину во всех странах своего региона: в Индии, республике Бангладеш, Пакистане, Непале, Шри-Ланке, Бутане, Афганистане и на Мальдивах. А 26 мая Digital Contents Co выпускает мультфильм в монгольский прокат.
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Рецензия:
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты»
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Продано: «Урфина Джюса» покажут в Китае фотографии
Продано: «Урфина Джюса» покажут в Китае фотографии
Продано: «Урфина Джюса» покажут в Китае фотографии
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