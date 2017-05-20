Продано: «Урфина Джюса» покажут в Китае

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Создатель «Отряда самоубийц» снимет «Лицо со шрамом»

В конце лета в прокат выйдет «Крым»

20 мая

Том Харди стал «Веномом»

Sony обнародовала имя актёра, который сыграет главную роль в кинокомиксе Рубена Фляйшера.