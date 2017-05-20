Продано: «Урфина Джюса» покажут в Китае

Анимационная лента «Урфин Джюс и его деревянные солдаты»
выйдет в китайский широкий прокат.
Компании Wizart Animation, занимающейся международными продажами мультфильма, удалось заключить соглашение с китайским дистрибьютором YL Pictures.
На счету YL Pictures – дистрибуция в Китай таких популярных блокбастеров, как «Мир Юрского периода»
и «Форсаж 7»
. Дистрибьютор планирует выпустить российский мультфильм в кинотеатрах Поднебесной уже летом, обеспечив ему на старте не менее 7000
экранов.
Права на прокат «Урфина Джюса»
также приобрели компании из Турции (Kurmaca Film) и Венгрии (ADS Service). Кроме того, индийская компания Runaway-Luminosity Distribution выпустит картину во всех странах своего региона: в Индии, республике Бангладеш, Пакистане, Непале, Шри-Ланке, Бутане, Афганистане и на Мальдивах. А 26 мая
Digital Contents Co выпускает мультфильм в монгольский прокат.
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