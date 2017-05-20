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Том Харди стал «Веномом»

20 мая
2017 год

Новости кино >>
20 мая 2017
Sony обнародовала имя актёра, который сыграет главную роль в кинокомиксе «Веном», чью постановку доверили Рубену Фляйшеру («Добро пожаловать в Зомбилэнд»).

Том Харди стал «Веномом»

В образе Эдди Брока, в которого вселился инопланетный симбиот, предстанет Том Харди, памятный ролью Бэйна в «Тёмном рыцаре: Возрождении легенды».

«Веном», заранее получивший рейтинг R, послужит стартом для новой киновселенной по марвеловским комиксам о Человеке-пауке. Фильм будет представлять собой «научно-фантастический экшн-хоррор». В настоящий момент Джефф Пинкнер («Тёмная башня») и Скотт Розенберг («Джуманджи») переписывают сценарий Данте Харпера («Чужой: Завет»). В качестве продюсеров заявлены Ави Арад, Мэттью Толмач и Эми Паскаль. Съёмки стартуют этой осенью, а премьера картины намечена на 5 октября 2018 года.

Кроме того, в «паучью» киновселенную войдёт лента о Чёрной Кошке и Серебряном Соболе. Руководителем проектов станет глава Sony Том Ротман.
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