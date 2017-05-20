Том Харди стал «Веномом»

Sony обнародовала имя актёра, который сыграет главную роль в кинокомиксе «Веном»
, чью постановку доверили Рубену Фляйшеру
(«Добро пожаловать в Зомбилэнд»
).
В образе Эдди Брока, в которого вселился инопланетный симбиот, предстанет Том Харди
, памятный ролью Бэйна в «Тёмном рыцаре: Возрождении легенды»
.
«Веном», заранее получивший рейтинг R, послужит стартом для новой киновселенной по марвеловским комиксам о Человеке-пауке. Фильм будет представлять собой «научно-фантастический экшн-хоррор»
. В настоящий момент Джефф Пинкнер
(«Тёмная башня»
) и Скотт Розенберг
(«Джуманджи»
) переписывают сценарий Данте Харпера
(«Чужой: Завет»
). В качестве продюсеров заявлены Ави Арад
, Мэттью Толмач
и Эми Паскаль
. Съёмки стартуют этой осенью, а премьера картины намечена на 5 октября 2018
года.
Кроме того, в «паучью» киновселенную войдёт лента о Чёрной Кошке и Серебряном Соболе. Руководителем проектов станет глава Sony Том Ротман
.
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