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20 мая 2017
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В конце лета в прокат выйдет «Крым»
В конце лета в прокат выйдет «Крым»
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Новости кино >>
20 мая 2017
«Крым» Алексея Пиманова
выйдет в российский прокат
17 августа
.
Главные роли в новой работе
Пиманова
сыграли
Роман Курцын
и
Евгения Лапова
. В фильме также заняты
Павел Крайнов
,
Павел Трубинер
и
Борис Щербаков
.
«Крым»
расскажет
«пронзительную историю о любви, вере и чести, о силе духа и настоящей дружбе на фоне реальных событий "крымской весны" 2014 года»
.
Это уже шестой художественный фильм
Алексея Пиманов
. Ранее он снял такие ленты, как
«Александровский сад»
,
«Мужчина в моей голове»
и
«Овечка Долли была злая и рано умерла»
.
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