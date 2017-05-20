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В конце лета в прокат выйдет «Крым»

20 мая
2017 год

Новости кино >>
20 мая 2017
«Крым» Алексея Пиманова выйдет в российский прокат 17 августа.

В конце лета в прокат выйдет «Крым»

Главные роли в новой работе Пиманова сыграли Роман Курцын и Евгения Лапова. В фильме также заняты Павел Крайнов, Павел Трубинер и Борис Щербаков.

«Крым» расскажет «пронзительную историю о любви, вере и чести, о силе духа и настоящей дружбе на фоне реальных событий "крымской весны" 2014 года».

Это уже шестой художественный фильм Алексея Пиманов. Ранее он снял такие ленты, как «Александровский сад», «Мужчина в моей голове» и «Овечка Долли была злая и рано умерла».
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