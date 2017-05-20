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Создатель «Отряда самоубийц» снимет «Лицо со шрамом»

20 мая
2017 год

Новости кино >>
20 мая 2017
Студия Universal предложила занять режиссёрское кресло второго ремейка «Лица со шрамом» создателю «Отряда самоубийц» Дэвиду Эйеру.

Создатель «Отряда самоубийц» снимет «Лицо со шрамом»

Ранее над проектом работал Антуан Фукуа, но он выбыл, оставив в наследство Диего Луну, которому предстоит воплотить образ выходца из Мексики по имени Тони. Действие переосмысленной классической истории гангстера-иммигранта развернётся в Лос-Анджелесе.

Над последней версией сценария корпели братья Итан и Джоэл Коэны, принявшие эстафетную палочку у Теренса Уинтера («Клан Сопрано»). Помимо них, над ремейком трудились Джонатан Херман и сам Эйер.

Третье «Лицо со шрамом» появится на больших экранах планеты 10 августа 2018 года.
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Создатель «Отряда самоубийц» снимет «Лицо со шрамом» фотографии
Создатель «Отряда самоубийц» снимет «Лицо со шрамом» фотографии
«Лицо со шрамом»
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