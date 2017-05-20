Создатель «Отряда самоубийц» снимет «Лицо со шрамом»

Студия Universal предложила занять режиссёрское кресло второго ремейка «Лица со шрамом»
создателю «Отряда самоубийц» Дэвиду Эйеру
.
Ранее над проектом работал Антуан Фукуа
, но он выбыл, оставив в наследство Диего Луну
, которому предстоит воплотить образ выходца из Мексики по имени Тони. Действие переосмысленной классической истории гангстера-иммигранта развернётся в Лос-Анджелесе.
Над последней версией сценария корпели братья Итан
и Джоэл Коэны
, принявшие эстафетную палочку у Теренса Уинтера
(«Клан Сопрано»
). Помимо них, над ремейком трудились Джонатан Херман
и сам Эйер
.
Третье «Лицо со шрамом»
появится на больших экранах планеты 10 августа 2018
года.
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