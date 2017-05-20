Гран-при XXV фестиваля «Виват кино России!» получило «Время первых»

«Время первых» Дмитрия Киселева
удостоено Гран-при XXV фестиваля «Виват кино России!»
, завершившегося 19 мая
в Санкт-Петербурге.
Приз за лучшую режиссуру достался Николаю Досталю
за постановку «Монаха и беса»
. Ксению Раппопорт
отметили за лучшую женскую роль в «Даме пик» Павла Лунгина
, а Сергея Безрукова
признали лучшим актёром из-за образа, созданного им в ленте Анны Матисон «После тебя»
.
Оператор Юрий Клименко
получил приз «За творческий вклад в российский кинематограф»
. Режиссёру и сценаристу картины «Не ждали»
Виктору Мережко вручили Приз зрительских симпатий. «Коллектор» Алексея Красовского
завоевал 2 награды: приз прессы и специальный приз «за дерзость замысла и точность его воплощения»
.
На юбилейном смотре за 5
дней было показано 142
киноленты, которые бесплатно посмотрело около 20000
зрителей.
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