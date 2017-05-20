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Гран-при XXV фестиваля «Виват кино России!» получило «Время первых»

20 мая
2017 год

Новости кино >>
20 мая 2017
«Время первых» Дмитрия Киселева удостоено Гран-при XXV фестиваля «Виват кино России!», завершившегося 19 мая в Санкт-Петербурге.


Приз за лучшую режиссуру достался Николаю Досталю за постановку «Монаха и беса». Ксению Раппопорт отметили за лучшую женскую роль в «Даме пик» Павла Лунгина, а Сергея Безрукова признали лучшим актёром из-за образа, созданного им в ленте Анны Матисон «После тебя».

Оператор Юрий Клименко получил приз «За творческий вклад в российский кинематограф». Режиссёру и сценаристу картины «Не ждали» Виктору Мережко вручили Приз зрительских симпатий. «Коллектор» Алексея Красовского завоевал 2 награды: приз прессы и специальный приз «за дерзость замысла и точность его воплощения».

На юбилейном смотре за 5 дней было показано 142 киноленты, которые бесплатно посмотрело около 20000 зрителей.
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Гран-при XXV фестиваля «Виват кино России!» получило «Время первых» фотографии
Гран-при XXV фестиваля «Виват кино России!» получило «Время первых» фотографии
Гран-при XXV фестиваля «Виват кино России!» получило «Время первых» фотографии
Гран-при XXV фестиваля «Виват кино России!» получило «Время первых» фотографии
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