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«Тёмный кристалл» получит приквел

20 мая
2017 год

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20 мая 2017
Netflix приступил к работе над 10-серийным приквелом к фэнтези «Тёмный кристалл», снятому Джимом Хенсоном в 1982 году.



Режиссёрское кресло сериала займёт Луи Летерье.

Оригинал рассказывал о безмятежной волшебной стране, населённой народом гелфлингов. Впрочем, мир и покой в фильме продлились недолго. Из-за повреждения Тёмного кристалла, управлявшего законами Вселенной, обитателей страны поработили воинственные, злобные ящеры скексисы.

Действие в сериале, получившем название The Dark Crystal: Age of Resistance, развернётся за несколько лет до событий первоисточника. Зритель познакомится с тремя гелфлингами, узнавшими страшный секрет злобных скексисов и отправившимися в путешествие для того, чтобы спасти свой мир.
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«Тёмный кристалл» получит приквел фотографии
«Тёмный кристалл» получит приквел фотографии
«Тёмный кристалл» получит приквел фотографии
«Тёмный кристалл» получит приквел фотографии
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