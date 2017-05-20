«Тёмный кристалл» получит приквел

Оригинал рассказывал о безмятежной волшебной стране, населённой народом гелфлингов. Впрочем, мир и покой в фильме продлились недолго. Из-за повреждения Тёмного кристалла, управлявшего законами Вселенной, обитателей страны поработили воинственные, злобные ящеры скексисы.
Действие в сериале, получившем название The Dark Crystal: Age of Resistance, развернётся за несколько лет до событий первоисточника. Зритель познакомится с тремя гелфлингами, узнавшими страшный секрет злобных скексисов и отправившимися в путешествие для того, чтобы спасти свой мир.
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