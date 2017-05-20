Следующий мультфильм Хаяо Миядзаки выйдет через 3 года

Хаяо Миядзаки
, несколько лет назад пообещавший завершить карьеру
, приступит к созданию своего нового мультфильма, чей выход следует ожидать не раньше 2020 года.
Эту радостную новость сообщила студия Ghibli: «После фильма "Ветер крепчает" прошло 4 года, завершена и работа над короткометражкой "Гусеница Боро", в которой режиссёр Миядзаки сотрудничал с молодыми мультипликаторами в нелюбимой для себя технике компьютерной графики. Однако за это время он потерял нескольких важных и близких людей и чаще и глубже стал думать о собственном финале жизненного пути. И вот теперь режиссёр Миядзаки принял решение отменить свой уход из мультипликации и начал создание нового полнометражного фильма. Не иначе как он нашёл тему, которая стоит того, чтобы создавать новый фильм. С учётом возраста, на этот раз это действительно будет последний его фильм».
Чуть ранее на сайте студии появилось объявление о наборе аниматоров и художников фонов. Кандидатами могут стать мультипликаторы без опыта из любой точки мира, но знание японского языка обязательно. Местом работы является Токио, а заработная плата составляет 200000 иен в месяц (страховка и транспортные расходы включены).
В феврале о возвращении японского мэтра в строй упомянул продюсер студии Тосио Судзуки
, видевший наброски новой работы. Других подробностей он тогда не сообщил.
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