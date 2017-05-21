Вокалист группы System of a Down пишет музыку к фильму про Древнюю Русь

Музыку к «Легенде о Коловрате»
пишет знаменитый американский музыкант, вокалист легендарной группы System of a Down Серж Танкян
. Это его первый опыт работы с картиной российского производства.
Серж Танкян: «Уже несколько месяцев я работаю над музыкой к эпическому блокбастеру "Легенда о Коловрате". Я мечтал о таком проекте последние несколько лет, соединить большой оркестр, сумасшедший рок и этнические музыкальные мотивы, - в этом смысле моя мечта сбылась. Могу смело заявить, что невероятно горжусь работой над музыкой к этому фильму».
Джаник Файзиев, режиссёр и продюсер фильма: «Серж Танкян, наверное, единственный в мире музыкант, умеющий совмещать в своём творчестве современные ритмы и ультимативную нежность. Ему удалось создать оригинальный саундтрек к фильму, который можно по праву поставить в один ряд с лучшими образцами мировой киномузыки».
Рафаел Минасбекян, генеральный директор ГПМ КИТ: «Мы очень рады и горды тем, что музыкант мирового уровня дал согласие на работу над нашим фильмом. Работать с Сержем большое удовольствие. Я уверен, что наше сотрудничество не ограничится этой картиной и надеюсь, что впереди нас ждёт не один совместный проект».
Всего создано 6
музыкальных историй. Часть из них будет в электронном виде, а инструментальные партии группа System of a Down
запишет отдельно. Работа над музыкой будет полностью закончена к концу лета.
«Легенда о Коловрате» выйдет в прокат 30 ноября
.
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