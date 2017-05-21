Найден актёр для индийского ремейка «Рэмбо»

анонс

Вокалист группы System of a Down пишет музыку к фильму про Древнюю Русь

20 мая

Следующий мультфильм Хаяо Миядзаки выйдет через 3 года

Студия Ghibli официально подтвердила слухи о том, что мэтр вернулся в полнометражную анимацию.