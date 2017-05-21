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Найден актёр для индийского ремейка «Рэмбо»

21 мая
2017 год

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21 мая 2017
Звезда популярной ленты «Право на любовь» Тайгер Шрофф сыграет роль, прославившую Сильвестра Сталлоне, в официальном индийском ремейке «Рэмбо».

Тайгер Шрофф

Режиссёрское кресло будущей картины займёт Ситхарт Ананд («Всё будет хорошо»). Съёмки стартуют в феврале, а в прокат индийский «Рэмбо» выйдет в конце 2018 года.

Нам расскажут о последнем выжившем члене элитного тайного подразделения индийских вооруженных сил, который по возвращении домой обнаруживает войну на собственной земле. Оказавшись в опасных джунглях и замёрзших горах Гималаев, он становится машиной убийства, сея при этом хаос и разрушение.

Тайгер Шрофф: «Будучи боевым художником и огромным любителем боевиков с детства, я мечтал о чём-то таком, и все это теперь кажется очень сюрреалистичным, но я очень благодарен за эту возможность. Я ни в коем случае не верю, что могу заменить легендарного Сильвестра Сталлоне, однако я чувствую, что это то, к чему я готовлюсь с самого детства».
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