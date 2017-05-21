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Инга Оболдина запела

21 мая
2017 год

Новости кино >>
21 мая 2017
В сети появился первый трейлер драмы Кирилла Плетнёва «Жги!».



Лента повествует об Алевтине Романовой (Инга Оболдина) – надсмотрщице женской колонии, благодаря одной заключённой (Виктория Исакова) обнаружившей в себе певческий талант и отправившейся на музыкальный конкурс.

В картине также заняты Анна Уколова, Александра Бортич, Владимир Ильин, Татьяна Догилева, Алексей Шевченков и Ольга Бузова.

«Жги!» в прокате с 16 ноября.
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