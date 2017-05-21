Джесси Айзенберг перевоплотится в Марселя Марсо

Джесси Айзенберг
согласился на роль знаменитого французского мима Марселя Марсо
в биографической ленте «Сопротивление»
.
Режиссёрское кресло закреплено за Джонатаном Якубовичем
(«Каменные кулаки»
).
В картине пойдёт рассказ о том, как в годы Второй мировой войны Марсо
примкнул к французскому Сопротивлению. Авторы обещают, что фильм будет выдержан в духе известной военной драмы Роберто Бениньи «Жизнь прекрасна»
.
Для Айзенберга
данная работа может стать очень личной, поскольку его мать выступала в цирке в качестве клоуна и происходила из семьи польских евреев. Напомним, Марсель Марсо
также родился в семье еврейских иммигрантов.
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