Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Джесси Айзенберг перевоплотится в Марселя Марсо

21 мая
2017 год

Новости кино >>
21 мая 2017
Джесси Айзенберг согласился на роль знаменитого французского мима Марселя Марсо в биографической ленте «Сопротивление».

Джесси Айзенберг перевоплотится в Марселя Марсо

Режиссёрское кресло закреплено за Джонатаном Якубовичем («Каменные кулаки»).

В картине пойдёт рассказ о том, как в годы Второй мировой войны Марсо примкнул к французскому Сопротивлению. Авторы обещают, что фильм будет выдержан в духе известной военной драмы Роберто Бениньи «Жизнь прекрасна».

Для Айзенберга данная работа может стать очень личной, поскольку его мать выступала в цирке в качестве клоуна и происходила из семьи польских евреев. Напомним, Марсель Марсо также родился в семье еврейских иммигрантов.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Джесси Айзенберг впервые стал отцом
Джесси Айзенберг дебютирует в режиссуре
Джесси Айзенберг и Вуди Харрельсон вернутся в «Зомбилэнд»
персоны
Джесси АйзенбергМарсель Марсо

фотографии >>
Джесси Айзенберг
Джесси Айзенберг
Марсель Марсо
Марсель Марсо
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

День рождения >>

Егор Грамматиков
Борис Зайденберг
Валентина Караваева
Любовь Полищук
Дмитрий Пчела
Виктор Степанов
Олег Фомин
Софико Чиаурели
Ольга Чудакова
Рэймонд Берр
Себастьян Васконселос
Роберт Монтгомери
Джадж Рейнхолд
Пауль Рекопф
Рене Саутендейк
Лешек Телешиньский
все родившиеся 21 мая >>

Афиша кино >>

Монстры юга
мистика, триллер, фильм ужасов, фэнтези
США, 2015
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
боевик, комедия, приключения
США, 2017
Птица
мелодрама, музыкальный фильм
Россия, 2016
Чужой: Завет
научная фантастика, фильм ужасов
Великобритания, США, 2017
Голос из камня
драма, мистика, триллер, экранизация, эротика
Италия, США, 2017
Белое вино из Баббудойу
комедия
Италия, 2016
Охотник с Уолл-стрит
драма, социальная драма
Канада, США, 2016
Париж подождёт
комедия, мелодрама
Великобритания, США, 2016
Танцовщик
биография, музыкальный фильм
Великобритания, Россия, США, Украина, 2016
Трио в перьях
приключения
Бельгия, Германия, Люксембург, Норвегия, США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью