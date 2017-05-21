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21 мая 2017
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Чарльз Дэнс встретится с Годзиллой
Чарльз Дэнс встретится с Годзиллой
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21 мая 2017
Чарльз Дэнс
пополнил актёрский ансамбль фантастической ленты
«Годзилла: Король монстров»
. А
Салли Хокинс
вернётся к роли доктора Вивьен Грэм из
первой части
серии.
Компанию им составят
Вера Фармига
,
Кайл Чандлер
,
Эйша Хайндз
,
Кен Ватанабе
,
Милли Бобби Браун
,
О'Ши Джексон-младший
и
Энтони Рамос
.
Режиссёром числится
Майкл Догерти
(
«Крампус»
). В настоящий момент он вместе с
Заком Шилдсом
работает над сценарием картины.
Сиквел
«Годзиллы»
выйдет в мировой прокат
22 марта 2019
года.
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