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Чарльз Дэнс встретится с Годзиллой

21 мая
2017 год

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21 мая 2017
Чарльз Дэнс пополнил актёрский ансамбль фантастической ленты «Годзилла: Король монстров». А Салли Хокинс вернётся к роли доктора Вивьен Грэм из первой части серии.

Чарльз Дэнс встретится с Годзиллой

Компанию им составят Вера Фармига, Кайл Чандлер, Эйша Хайндз, Кен Ватанабе, Милли Бобби Браун, О'Ши Джексон-младший и Энтони Рамос.

Режиссёром числится Майкл Догерти («Крампус»). В настоящий момент он вместе с Заком Шилдсом работает над сценарием картины.

Сиквел «Годзиллы» выйдет в мировой прокат 22 марта 2019 года.
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Чарльз Дэнс встретится с Годзиллой фотографии
Чарльз Дэнс встретится с Годзиллой фотографии
Чарльз Дэнс встретится с Годзиллой фотографии
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