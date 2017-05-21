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Сандра Буллок станет инкассатором

21 мая
2017 год

Новости кино >>
21 мая 2017
Сандра Буллок исполнит главную роль в «Грузовике с наличностью» (Cash Truck) Джозефа Владики («Нарко»).

Сандра Буллок станет инкассатором

Сюжет остросюжетного экшн-триллера позаимствован из французской ленты 2004 года «Инкассатор».

Буллок предстанет в образе Алекс, которая из-за острой нужды в деньгах приезжает в Лондон для того, чтобы получить работу в инкассаторской службе, недавно ставшей объектом грабежа со смертельным исходом.

Над сценарием ремейка корпели Джон Ходж («На игле»), Итан Ирвин и Альберт Хьюз, пост продюсера занял Джоэл Силвер. Съёмки запланированы на этот год.
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