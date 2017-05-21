Сандра Буллок станет инкассатором

Сандра Буллок
исполнит главную роль в «Грузовике с наличностью»
(Cash Truck) Джозефа Владики
(«Нарко»
).
Сюжет остросюжетного экшн-триллера позаимствован из французской ленты 2004 года «Инкассатор»
.
Буллок
предстанет в образе Алекс, которая из-за острой нужды в деньгах приезжает в Лондон для того, чтобы получить работу в инкассаторской службе, недавно ставшей объектом грабежа со смертельным исходом.
Над сценарием ремейка корпели Джон Ходж
(«На игле»
), Итан Ирвин
и Альберт Хьюз
, пост продюсера занял Джоэл Силвер
. Съёмки запланированы на этот год.
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