ревью

Сериал «Сын» - на телеканале AMC в «МТС ТВ»

Кристен Стюарт привезла свой режиссерский дебют в Канны

Фёдор Добронравов исполнит 9 ролей в спектакле по рассказам Шукшина

Актриса исполнит главную роль в «Грузовике с наличностью».

Интервью

Дмитрий Миллер: «Точкой невозврата может стать любой отрезок нашего пути»

Популярный актер кино и телевидения о новой работе и любимых ролях