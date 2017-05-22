Сериал «Сын» - на телеканале AMC в «МТС ТВ»

С 18 мая 2017
года смотрите на канале AMC новый сериал «Сын»
с Пирсом Броснаном
в главной роли.
Сериал «Сын» снят по одноимённому роману-бестселлеру, номинированному на Пулитцеровскую премию. Это сага, которая описывает стопятидесятилетнюю историю трёх поколений семейства Маккалоу.
Десятисерийная драма рассказывает о непростом пути Илая Маккалоу от невинного подростка, потерявшего всё, что имело для него смысл, к суровому главе семейства, основавшему богатейшую нефтяную династию. Сериал искусно прослеживает, к каким последствиям для будущих поколений приводит безжалостность Илая и его стремление к власти по мере того, как клан Маккалоу становится одним из самых влиятельных в Техасе.
В главных ролях: Пирс Броснан
, Генри Гаррет
, Карлос Бардем
, Занн Макларнон
, Паола Нуньес
.
Смотрите новые серии каждый четверг в 21:00 (Мск). После премьерного показа каждая серия будет повторяться по субботам в 1:30, по воскресеньям в 20:10 и перед каждой новой серией по четвергам в 20:10 (Мск).
Телеканал АМС входит в состав пакета «Базовый» услуг «Интерактивное МТС ТВ», «Домашнее Цифровое МТС ТВ», «Мобильное МТС ТВ», «Спутниковое МТС ТВ».
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