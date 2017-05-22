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Сериал «Сын» - на телеканале AMC в «МТС ТВ»

22 мая
2017 год

Новости кино >>
22 мая 2017
С 18 мая 2017 года смотрите на канале AMC новый сериал «Сын» с Пирсом Броснаном в главной роли.

Сериал «Сын» - на телеканале AMC в «МТС ТВ»

Сериал «Сын» снят по одноимённому роману-бестселлеру, номинированному на Пулитцеровскую премию. Это сага, которая описывает стопятидесятилетнюю историю трёх поколений семейства Маккалоу.

Десятисерийная драма рассказывает о непростом пути Илая Маккалоу от невинного подростка, потерявшего всё, что имело для него смысл, к суровому главе семейства, основавшему богатейшую нефтяную династию. Сериал искусно прослеживает, к каким последствиям для будущих поколений приводит безжалостность Илая и его стремление к власти по мере того, как клан Маккалоу становится одним из самых влиятельных в Техасе.

В главных ролях: Пирс Броснан, Генри Гаррет, Карлос Бардем, Занн Макларнон, Паола Нуньес.

Сериал «Сын» - на телеканале AMC в «МТС ТВ»

Смотрите новые серии каждый четверг в 21:00 (Мск). После премьерного показа каждая серия будет повторяться по субботам в 1:30, по воскресеньям в 20:10 и перед каждой новой серией по четвергам в 20:10 (Мск).

Телеканал АМС входит в состав пакета «Базовый» услуг «Интерактивное МТС ТВ», «Домашнее Цифровое МТС ТВ», «Мобильное МТС ТВ», «Спутниковое МТС ТВ».
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Карлос БардемПирс Броснан

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Сериал «Сын» - на телеканале AMC в «МТС ТВ» фотографии
Сериал «Сын» - на телеканале AMC в «МТС ТВ» фотографии
Сериал «Сын» - на телеканале AMC в «МТС ТВ» фотографии
Сериал «Сын» - на телеканале AMC в «МТС ТВ» фотографии
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