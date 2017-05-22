Светлана Ходченкова и Риналь Мухаметов признаются в любви Москве

В планах Константина Фама
- съёмки картины «Москва влюблённая»
со Светланой Ходченковой
и Риналем Мухаметовым
. По словам режиссёра, лента станет «признанием в любви российской столице»
.
Константин Фам: «У каждого поколения есть своё кино о Москве, сейчас такого фильма давно не было, и когда ко мне пришла с этим предложением Екатерина Михайлова, наш продюсер, то я с удовольствием согласился. Если говорить о референсах (отсылках), то это "Я шагаю по Москве" и "Москва слезам не верит" отчасти, а западные аналоги — это "Реальная любовь", то есть это легкая лирическая комедия. У нас съёмки начинаются в августе, обязательно мы будем снимать во время Дня города, потому что я спланировал в рамках съёмок и финальной сцены огромный флешмоб на десяток тысяч человек, чтобы все они поцеловались. Мы хотим, чтобы это вошло в книгу рекордов Гиннеса и сейчас договариваемся с властями».
В картине будет рассказана история о трёх парах разного возраста, сюжеты развиваются параллельно друг другу. Согласие на участие в съёмках дали Светлана Ходченкова
, Вячеслав Чепурченко
, Риналь Мухаметов
, Евгений Герасимов
и Марта Дроздова
.
«Москва влюблённая» появится на больших экранах в 2018 году. Прокат будет приурочен ко дню всех влюбленных или к дню города.
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