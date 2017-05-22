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Светлана Ходченкова и Риналь Мухаметов признаются в любви Москве

22 мая
2017 год

Новости кино >>
22 мая 2017
В планах Константина Фама - съёмки картины «Москва влюблённая» со Светланой Ходченковой и Риналем Мухаметовым. По словам режиссёра, лента станет «признанием в любви российской столице».

Светлана Ходченкова и Риналь Мухаметов признаются в любви Москве

Константин Фам: «У каждого поколения есть своё кино о Москве, сейчас такого фильма давно не было, и когда ко мне пришла с этим предложением Екатерина Михайлова, наш продюсер, то я с удовольствием согласился. Если говорить о референсах (отсылках), то это "Я шагаю по Москве" и "Москва слезам не верит" отчасти, а западные аналоги — это "Реальная любовь", то есть это легкая лирическая комедия. У нас съёмки начинаются в августе, обязательно мы будем снимать во время Дня города, потому что я спланировал в рамках съёмок и финальной сцены огромный флешмоб на десяток тысяч человек, чтобы все они поцеловались. Мы хотим, чтобы это вошло в книгу рекордов Гиннеса и сейчас договариваемся с властями».

В картине будет рассказана история о трёх парах разного возраста, сюжеты развиваются параллельно друг другу. Согласие на участие в съёмках дали Светлана Ходченкова, Вячеслав Чепурченко, Риналь Мухаметов, Евгений Герасимов и Марта Дроздова.

«Москва влюблённая» появится на больших экранах в 2018 году. Прокат будет приурочен ко дню всех влюбленных или к дню города.
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