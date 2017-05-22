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Мамма Миа!: Мюзикл обретёт продолжение

22 мая
2017 год

Новости кино >>
22 мая 2017
Universal сообщила, что у экранизации бродвейского мюзикла «Мамма Миа!», вышедшей в 2008 году, появится сиквел с подзаголовком Here We Go Again!.

Мамма Миа!: Мюзикл обретёт продолжение

Зрителей ожидает новая встреча со старыми героями, которых сыграют звёзды оригинала, т.е. возможно появление Мерил Стрип, Пирса Броснана, Колина Фёрта, Стеллана Скарсгарда, Джули Уолтерс, Доминика Купера, Аманды Сейфред и Кристин Барански. Кроме того, в неожиданно возникшей серии найдётся место и «новичкам».

Режиссёрское кресло займёт Оливер Паркер («Отель "Мэриголд": Лучший из экзотических»), он же напишет сценарий. В саундтреке - все классические песни группы ABBA, включая хиты, прозвучавшие в первой части.

«Мамма Миа: Here We Go Again!» выйдет в прокат 20 июля 2018 года.
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Мамма Миа!: Мюзикл обретёт продолжение фотографии
Мамма Миа!: Мюзикл обретёт продолжение фотографии
Мамма Миа!: Мюзикл обретёт продолжение фотографии
Мамма Миа!: Мюзикл обретёт продолжение фотографии
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