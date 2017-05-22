Мамма Миа!: Мюзикл обретёт продолжение

ревью

Светлана Ходченкова и Риналь Мухаметов признаются в любви Москве

Дежа-вю: Элис снова проснётся в душе

Мединский попросил депутатов разработать и поддержать законодательно систему государственного регулирования в сфере российского кино.

Минкульт отказался от повышения стоимости прокатных удостоверений

Сериал «Сын» - на телеканале AMC в «МТС ТВ»

Интервью

Дмитрий Миллер: «Точкой невозврата может стать любой отрезок нашего пути»

Популярный актер кино и телевидения о новой работе и любимых ролях