Мамма Миа!: Мюзикл обретёт продолжение

Universal сообщила, что у экранизации бродвейского мюзикла «Мамма Миа!»
, вышедшей в 2008 году, появится сиквел с подзаголовком Here We Go Again!
.
Зрителей ожидает новая встреча со старыми героями, которых сыграют звёзды оригинала, т.е. возможно появление Мерил Стрип
, Пирса Броснана
, Колина Фёрта
, Стеллана Скарсгарда
, Джули Уолтерс
, Доминика Купера
, Аманды Сейфред
и Кристин Барански
. Кроме того, в неожиданно возникшей серии найдётся место и «новичкам».
Режиссёрское кресло займёт Оливер Паркер
(«Отель "Мэриголд": Лучший из экзотических»
), он же напишет сценарий. В саундтреке - все классические песни группы ABBA
, включая хиты, прозвучавшие в первой части.
«Мамма Миа: Here We Go Again!»
выйдет в прокат 20 июля 2018
года.
обсуждение >>